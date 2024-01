Películas y programas de hoy jueves 25 de enero

¿Qué películas y programas de televisión se proyectan esta noche, jueves 25 de enero? Echemos un vistazo conjunto a la programación digital terrestre de las principales cadenas Rai y Mediaset. Desde la tercera temporada de la serie Doc – In Your Hands hasta la serie Terra Amara. Pero la línea del tiempo no se compone sólo de imaginación.

La luna llena es el jueves y si no os habéis convertido en hombres lobo, podéis pasar la velada en compañía de la programación digital. ¿Qué tiene reservado para nosotros? Nuestra guía está aquí para decirte Esta noche en la televisión.

Como es habitual, partimos de la cadena líder Rai 1, que presenta dos nuevos episodios de la tercera temporada de El documento – en tus manos. El primero es con el título. Beneficio de la duda, Andrea Fanti Logra recuperar el recuerdo que tanto lo impactó que pregunta Enrique Suspender el tratamiento. Mientras tanto en el departamento la situación es muy crítica: además Ritaquien rechaza la quimioterapia, el equipo se encontrará tratando con un paciente que conocen bien. el segundo, navegarAún encontramos a Andrea sufriendo recuerdos que minaron todas sus certezas, por lo que busca ayuda de… Julia En restaurar la verdad. Pero también para ella habrá un duro golpe: su historia con Andrea parece estar basada en una mentira.

Otra serie de televisión por la noche que regresa una vez más en Canale 5 Tierra amarga. En este nuevo episodio lo descubriremos Zuleija Frente a dificultades económicas Pensé Darse cuenta. No quedarse atrás Hakan ¿Quién donó 20 millones de dólares a cambio de la mitad de las acciones de Fikret Company siguiendo su consejo? lutfiaLos edificios de Estambul que heredaste se venderán Fekele. mientras Betul ella esta enojada con Abdelkader Porque Zuleikha fue absuelta, pero él la amenaza y la obliga a continuar con sus planes de destruir a la familia yemení.

Vuelven a TV8 Mara Maiucci, Sandra Mello y Marisa Loreto en Esas chicas buenas 2. Esta vez, nuestras heroínas, después de pasar la velada bailando en un pueblo bereber, partirán hacia la ciudad más famosa del extranjero: Marrakech. Aquí serán recibidos en una nueva casa lujosamente amueblada con piscina y jardín, pero también tendrán que afrontar tareas “animales” que no entusiasmarán a Mara. No faltarán momentos de entretenimiento como visitar Jardines Kutubia Y almuerzo en el encantador restaurante Dei. Jardines Majorelle.

Esta noche en la TV: Películas de la programación digital terrestre

Pero la programación no acaba aquí, aquí tenéis dos películas “imprescindibles” de la velada. Empecemos por Rai Movie, que emite la película del director William Friedkin, El brazo violento de la ley, Ganador de 5 premios Oscar, 3 premios Globo de Oro y un premio David Di Donatello. Su gran éxito también dio lugar a una secuela, El brazo violento de la Ley N°2Película de 1975, dirigida por John Frankenheimer.

Seguimos con Twenty Seven, donde encontramos otro éxito cinematográfico de Macaulay Culkin, Richie Rich: el más rico del mundo. No todos saben que en ese momento, además de ser el niño más rico del mundo, en realidad medía cinco pies de altura, por lo que se eligió un elenco de adultos altos para crear la ilusión de que era más bajo. Esta fue también la última aparición cinematográfica de Culkin, y posteriormente decidió tomarse un descanso del cine durante 9 años.

El brazo violento de la ley 21.10 horas en Rai Film Channel

en narcóticos de nueva york, Jimmy Doyle (Gene Hackman) amigo ruso (Roy Scheider), dos investigadores que siguen métodos poco convencionales, además de provocar el fracaso de muchas operaciones, por estos motivos, son resentidos por sus superiores. Pero un día, incluso con algunas pruebas fragmentarias, pudieron descubrir que había llegado un gran cargamento de droga desde Marsella, a través del supermercado francés. Alain Charnier (Fernando Rey). Sin embargo, el hombre no está solo y sus socios lo ayudan a llevar el envío a la ciudad. weinstock (Harold Gary) y bocael asesino Pierre Nicoli (Marcel Bouzovi) y actor de televisión Henry Devereaux (Frederick De Pasquale). ¿Podrán Jimmy y Paddy detener el tráfico de drogas y vengarse de toda la zona?

Richie Rich – El más rico del mundo 21.05 h en Twenty Seven

La vida de un niño de 12 años. Richie rico Definitivamente Macaulay Culkin está fuera de lo común. El único heredero de una familia muy rica vive en una villa igualmente grande, mimado por sus padres y su profesora. Cadbury (Jonathan Hyde). Pero a pesar de su riqueza, Richie es un chico muy solitario y no tiene amigos, por lo que Cadbury decide organizar una fiesta con algunos de sus compañeros para ayudarle a socializar. En la misma fiesta descubre que sus padres viajaban en un avión que se estrelló y actualmente están desaparecidos. Pero el incidente no es en absoluto casual: fue provocado por las conspiraciones del administrador del negocio del hombre rico, Lawrence Van Do (John Larroquette) que pretende hacerse con el sótano familiar.

Más películas en digital terrestre retransmitidas esta noche

Vengador – dispuesto a matar 21.15 horas en Cielo (Dirigida por Michael Oblowitz, con Steven Seagal, Michelle Goh, Corey Johnson, Tom Wu, Bruce Wang, 2003)

21.15 horas en Cielo (Dirigida por Michael Oblowitz, con Steven Seagal, Michelle Goh, Corey Johnson, Tom Wu, Bruce Wang, 2003) los niños están bien 21:30 en La7d (Dirigida por Lisa Cholodenko, con Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson, 2010)

21:30 en La7d (Dirigida por Lisa Cholodenko, con Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson, 2010) Parque Jurásico III 21:12 a 20:00 (Dirigida por Joe Johnston, con Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola, Trevor Morgan, 2001)

21:12 a 20:00 (Dirigida por Joe Johnston, con Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola, Trevor Morgan, 2001) Los cuatro del Ave María 21.05 h en Cine34 (Dirigida por Giuseppe Colizzi, con Eli Wallach, Terrence Hill, Bud Spencer, Brock Peters, Kevin McCarthy, 1968)

21.05 h en Cine34 (Dirigida por Giuseppe Colizzi, con Eli Wallach, Terrence Hill, Bud Spencer, Brock Peters, Kevin McCarthy, 1968) La verdad fue negada 21.55 h en TV2000 (Dirigida por Mick Jackson, con Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden, 2016)

21.55 h en TV2000 (Dirigida por Mick Jackson, con Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden, 2016) Los chicos son malos para la vida. 21.20 h en Rai 2 (Dirigida por Adel El-Arabi, con Will Smith, Martin Lawrence, Paula Nunez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, 2020)

21.20 h en Rai 2 (Dirigida por Adel El-Arabi, con Will Smith, Martin Lawrence, Paula Nunez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, 2020) los asesinos 21.11 h en Iris (dirigida por Richard Donner, con Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore, Anatoly Davidoff, Moses Watson, 1995)

21.11 h en Iris (dirigida por Richard Donner, con Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore, Anatoly Davidoff, Moses Watson, 1995) Academia de Nueva York (Dirigida por Michael Damian, con Keenan Campa, Nicholas Galitzine, Jane Seymour, Sonoya Mizuno, Paul Freeman, 2016)

(Dirigida por Michael Damian, con Keenan Campa, Nicholas Galitzine, Jane Seymour, Sonoya Mizuno, Paul Freeman, 2016) Murtdakai 21.30 h en Warner TV (Dirigida por David Koepp, con Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Paul Bettany, Olivia Munn, 2015)

21.30 h en Warner TV (Dirigida por David Koepp, con Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Paul Bettany, Olivia Munn, 2015) noche de resurrección 21.15 h en Italia 2 (dirigida por James DeMonaco, con Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder, Adelaide Kane, Edwin Hodge, 2013)

21.15 h en Italia 2 (dirigida por James DeMonaco, con Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder, Adelaide Kane, Edwin Hodge, 2013) sin parar 21.18 h en Italia 1 (dirigida por Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy, Michelle Dockery, Nate Parker, 2014)

Programas en TV esta noche

Terminamos la velada con el ingenio y las risas del comediante rumano. Mauricio Battista Que se presenta a los espectadores. Nueve clubes de comediala oferta ¿Me recuerdas? Durante casi dos horas, Battista involucrará al público en las paradojas de su propio campo con anécdotas que van desde pupitres escolares hasta la compleja elección de jeans ajustados o extra ajustados.

Nueve clubes de comedia Son las 21.25 a las nueve

Para todas las demás películas, series y programas, te invitamos a consultar nuestra guía completa de Esta noche en la televisión.

La redacción no se hace responsable de los cambios de programación no comunicados a través de las cadenas de televisión.