Pasarella y Maradona se odiaban: el extraño virus que envió dos veces a Daniel al hospital en México 86

De Tyc Sports. Incluso hoy el ex hombre libre está convencido de que fue víctima de una conspiración. También lo son jugadores como Fillol y La Volpe

El entrenador de la selección argentina de fútbol, ​​Daniel Passarella (C), celebra con su equipo después de derrotar a Chile 2-1 en Santiago el 10 de septiembre. Argentina clasificó al Mundial de Francia 98.

Basarella, Maradona y el virus nunca calmaron sus sospechas que México 86 Lo enviaron al hospital dos veces.

Dyke Sports cuenta la historia de una maldición que muchos en Argentina consideran una conspiración contra el capitán de Argentina 78. Y el principal acusado era el enemigo de Passarella, Diego Armando Maradona.

La historia de Tyc Sports comienza con el papel que jugó Pasarella en ese cargo.

En el partido decisivo contra Perú en 1985, cuando Maradona no encontraba la clave del partido, el gran capitán tomó el mando y marcó el gol decisivo de Ricardo Gareca para llevar a Argentina al Mundial. El monumento recibió a Basarella con una gran ovación y en los vestuarios, después del partido, Ubaldo Fillol se enfrentó a un Maradona, como si le costara digerir los gritos de 70 mil personas. Pa-ssa-rella”: “¿Qué te pasa burro, no vas al Mundial? ¿Que pasa contigo?” Lo regañó.

Enfrentamiento entre Basarella y Maradona

Pasarella lleva mucho tiempo enfadado con Bilardo por quitarle el brazalete de capitán y por no incluirle en el once titular.

Luego de un amistoso de pretemporada, en un viaje relámpago a Barranquilla, el defensor irrumpió en la habitación de Bilardo y le gritó que lo respetara y dejara de ser manejado por Maradona. El tono de voz fue tan fuerte que el personal salió al pasillo. Esa noche hubo una reunión abierta a la que asistió toda la expedición. La tensión entre Maradona y Passarella era insoportable.

Pasarella, que se sentía constantemente como un cabecilla, luchaba con lo que creía que era una falta de liderazgo positivo por parte de Maradona. Los dos chocan en la habitación de Diego «¿Eres el capitán? Serás el capitán, tonto”, luego dijo que le gustaban los hombres. Llegaron más jugadores. Pasarella lo culpó por su reciente adicción a las drogas. Maradona tiró hacia atrás un billete de dos mil dólares para gastos telefónicos.

Tyc Sports escribe que los dos hablaron de todo durante el conflicto, pero otras acusaciones no salieron a la luz: los jugadores continuaron guardando el secreto.

Moctezuma ataca a Passarella

La historia del excapitán también es una supuesta conspiración. O, como ha sugerido Pasarella durante décadas, y algunos de sus amigos han denunciado -siempre sin pruebas-: que alguien de la selección le inoculó el virus para sacarlo de la plantilla y entregarle las riendas a Maradona.

Antes del Mundial, el médico de la selección, Raúl Madero, pidió a los jugadores que evitaran bajo ningún concepto el agua del grifo, incluso para lavarse los dientes. Seis días antes de su debut contra Corea del Sur, Basarella desarrolló diarrea. Hasta seis veces al día. En México lo llaman la “Maldición de Moctezuma”, parásitos estomacales que suelen infectar a los extranjeros. Basarella luchó por recuperarse. Madero lo llevó a una clínica, le hicieron algunos exámenes, le dieron pastillas de carbón y antiespasmódicos, y finalmente parecía rehabilitado: entrenó con normalidad unos días antes de su debut y Bilardo lo anunció como titular para el primer partido. Passarella sufrió otro revés antes de su debut ante Corea del Sur y tuvo que volver a la clínica durante varios días, perdiendo seis kilos y ni siquiera jugando contra Italia.

Brown jugó en su lugar.

Basarella quería jugar el tercer partido de Argentina contra Bulgaria y volvió a los entrenamientos -marcó de cabeza-, pero sufrió una debilidad corporal y, unos días después, un desgarro en la pierna izquierda, el segundo de su carrera.

Aunque Madero insistió en que Pasarella había intensificado los entrenamientos sin su consentimiento, el exdefensor le habría dado a su círculo la versión contraria: el cuerpo técnico y el médico apresuraron hasta las lágrimas esa recuperación. “Por la noche lloré en medio de una de las canchas de América, durante una hora, dos horas, y luego volvía a mi habitación”, recordó Pasarella en TyC Sports en 2013.

Después de las lágrimas, Pasarella se fue a Acapulco a pasar un fin de semana con su familia. Maradona declaró en 1998: “Nos entregamos el alma en el 86 cuando él tomaba el sol en Acapulco”.

Regreso al hospital

Pasarella dijo que eventualmente intentará jugar las semifinales cuando regrese. Pero no pudo, porque volvió a ser hospitalizado el día antes del partido contra Inglaterra por falta de apetito e intolerancia alimentaria. Úlcera de colon. Algunos jugadores lo visitaron al día siguiente del partido: Jorge Valdano, Sergio Almirón, Néstor Clausen, Riccardo Pocchini y Carlos Tapia. No Maradona, la mayor parte de la selección con él.

Después del Mundial, de vuelta en Italia, Passarella empezó a hablar: “Está bien”, dijo en septiembre de 1986. Cada día tomaba siete comprimidos de antibióticos y cuatro Flagyl -otro antibiótico- y tres litros de suero. Y no solo eso: Kaiser habría revelado que el técnico de la selección Julio Crondona -para desacreditar a Bilardo- pudo haber alimentado la serie de enfermedades y lesiones que lo dejaron sin tecnología. y personal médico. Sus amigos anti-billar fueron aún más audaces. En 1978, el ex campeón mundial Ricardo La Volpe dijo: “Cuarenta comieron y sólo a uno le dio gusanos, qué casualidad. Es bien sabido que a Bilardo no le gustaba la pasarella. Entiendo si le pasó a cinco o seis jugadores, pero no”. solo uno.” Fillol agregó en 2012: “Pilardo se llevó a Daniel a México y le hizo una purga que lo echó del equipo. Casi lo mata. Es verdad, todos lo sabemos, pero nadie se atreve a decirlo. Le dieron algo para beber.

Al año siguiente de aquella acusación, el periodista Guido Berkovic preguntó a Passarella en TyC Sports si le sorprendía la afirmación de Fillol.

“No, no me sorprende”, respondió. “Esa es la idea general, pero no tengo pruebas. Si pasa algo, no lo sé. Si es Bilardo, no lo sé. Tengo mis dudas, dudas serias.

¿Acerca de quien? -le preguntó Berkovich.

– En Bilardo no.

Edición del Doctor Argentino

Passarella dejó la puerta abierta a la especulación. ¿Dijo esto en referencia a su acalorada discusión con su enemigo Maradona unos días antes del Mundial? ¿O el médico de la selección?

En octubre de 2015, Madero -por primera y única vez- contó su versión del caso. Sus palabras fueron devastadoras.

“Passarella fumaba y bebía whisky por las noches, pensando que los cubitos de hielo no le servirían de nada”, le dijo a Diego Borinski, periodista de El Gráfico. “En el 86 su problema empezó con el hielo del whisky. Cuando le dio un virus lo llevé al hospital, a los mejores gastroenterólogos. Bilardo dijo que la camiseta titular era suya. Antes del partido contra Italia fue claro: “Te sientes bien, Dime y juega”. “Estoy esperando otro partido”, respondió Pasarella. Después del empate 1-1 con Italia, hubo un entrenamiento intenso, con mucho calor, del que quería venir. “Sin asiento, “Porque vas a tener problemas”, le dije. “Que te jodan”, respondió. Te romperé una botella en la cabeza, si dices que no, no”. Entró y se rompió. Comenzó a declarar que le había dado algo a propósito. Un día le dijo: “Si sigues hablando, te demandaré para poder recuperar todo el dinero que ganaste en la Fiorentina. La paga no es suficiente”. No haré más cosas estúpidas.”