Partido Republicano ataca a ‘Big Bird’ en Barrio Sésamo para promover la vacuna COVID: ‘¡Lavado de cerebro infantil!’

El senador republicano de Texas Ted Cruz y otros derechistas de “Big Bird” atacaron el sábado después de que la cuenta de Twitter de un personaje de Barrio Sésamo pidiera una vacuna COVID-19.

“¡Recibiste tu vacuna COVID-19 hoy!” Gran pájaro libros Sábado por la mañana. “Me duele un poco el ala, pero le dará a mi cuerpo un impulso protector adicional que nos mantendrá a mí ya los demás sanos”.

Esclerosis múltiple. Insertar tweet Incluso dije que me vacunaron desde que era un pajarito. ¡No tenía ni idea! ” Ayuntamiento con Big Bird Se llama “El ABC de las vacunas COVID”.

crucero respondido Al sobrescribir el tweet de Big Bird, “¡Propaganda del gobierno … para su hijo de 5 años!”

Steve Curtis, presentador de Newsmax, fue aún más lejos.

“Este tipo de propaganda es realmente malvada”, dijo Curtis. libros. “Sus hijos no corren riesgo estadísticamente y no se les debe presionar para que reciban un tratamiento completamente nuevo. ¡No se adhiera!”

Lisa Marie Booth de Fox News Big Bird acusado De “Niños que se lavan el cerebro sin riesgo de COVID”.

“Torcido”, escribió Mary Booth.

Más abajo:

A sitting senator is attacking Big Bird a week after defending NAZI's WTF is this even called? https://t.co/83qZYeTtjU

— Yes It's ME! Dame 💯 🇺🇲 (@YesItsM97576245) November 6, 2021