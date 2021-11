Los astronautas de SpaceX Crew-2 salen de la estación espacial el domingo: míralo en vivo

Actualizar: SpaceX y la NASA ahora están programados para el lunes 8 de noviembre, partiendo de la Estación Espacial Internacional para los astronautas Crew-2 y Crew Dragon Endeavour. Splashdown ahora está programado para el lunes por la noche a las 10:33 PM ET (0233 GMT).

CAPE CANAVERAL, Florida – Los astronautas de la misión Crew-2 de SpaceX están programados para salir de la Estación Espacial Internacional (ISS) el domingo por la tarde (7 de noviembre), y puedes ver el evento en vivo en línea.

Después de pasar solo 200 días en el espacio, los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan MacArthur, junto con Akihiko Hoshied de Japón y Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea, se despedirán de sus colegas en la estación orbital el domingo a bordo. Tripulación dragón La cápsula, llamada Endeavour, para el viaje de regreso a la Tierra.

Las puertas entre Endeavour y la estación están programadas para cerrarse a las 10:15 a.m. EDT (1515 GMT) del domingo y aflojarse a las 12:04 p.m. EDT (1704 GMT). La cápsula se rociará frente a la costa de Florida el lunes por la mañana temprano (8 de noviembre), si todo sale según lo planeado.

Podrías Mira todo este evento en vivo Página de inicio de Space.com , Cortesía de la NASA, o directamente a través de la agencia espacial . La cobertura comenzará a las 9:45 a.m. ET (1445GMT) el domingo, disminuirá después de que se cierre la escotilla y luego regresará nuevamente a las 11:45 a.m. ET (1645GMT) para detenerse. Los funcionarios de la NASA dijeron que la cobertura continuará desde entonces hasta que caigan las lluvias.

Sin embargo, esta línea de tiempo sigue siendo provisional. NASA y SpaceX Las autoridades dijeron que el clima sigue siendo un factor importante en el momento en que la tripulación puede irse a casa, con la última llamada de “ir / no ir” hecha solo unas horas antes de que el Endeavour esté programado para separar el barco. Si el clima resulta ser particularmente malo en los siete sitios de distribución potenciales, los miembros del equipo de la misión apuntarán a una ventana de respaldo el lunes para desacoplar y dispersar.

“Vamos a seguir cruzando los dedos allí por el clima”, dijo a los periodistas Sarah Walker, directora de gestión de la misión Dragon de SpaceX, durante una conferencia de prensa el sábado (6 de noviembre). Walker agregó que la NASA y SpaceX planean lanzar Endeavour en el Golfo de México, en lugar del Océano Atlántico.

Según Walker, las velocidades del viento en la superficie en los sitios de salpicaduras de agua del filtro están actualmente ligeramente por encima del umbral que permitiría a las tripulaciones aterrizar de manera segura. Los equipos avanzan a clase a las 12:04 PM EDT (1704 GMT) del domingo, pero reevaluarán todo el domingo por la mañana. En ese momento, si los vientos amainaban lo suficiente como para que la tripulación pudiera aterrizar de manera segura, los equipos continuarían operando según lo planeado. De lo contrario, apuntarán a un intento de copia de seguridad de desacoplamiento el lunes.

los Tripulación 2 Los astronautas debían realizar una maniobra de vuelo después del aterrizaje, orbitando la estación espacial en la cápsula Dragón y tomando fotografías. Esta actividad está diseñada para permitir que las tripulaciones y las personas en tierra inspeccionen el antiguo exterior de la estación espacial y vean si hay áreas que necesiten atención.

“Este es un procedimiento que solíamos hacer con el transbordador espacial ese día”, dijo Bisquet a los periodistas el viernes por la tarde (5 de noviembre) durante una rueda de prensa. “La razón es que no tenemos muchas oportunidades de ver la estación desde afuera”.

Pesquet agregó que hay cámaras instaladas en el exterior de la estación, pero están limitadas en número y alcance, por lo que el sobrevuelo permitirá a la tripulación fotografiar varios objetivos, como puertos de atraque y otras estructuras externas que es posible que no puedan ver. de lo contrario. .

Desafortunadamente, debido a preocupaciones climáticas, los funcionarios de la NASA dijeron durante la sesión informativa del sábado que esta maniobra no ocurriría si el Endeavour realmente se fuera el domingo. Esta decisión les da a los equipos la mejor oportunidad posible de apuntar a una oportunidad de aterrizaje segura para la tripulación. Los funcionarios de la NASA dijeron que si la salida se retrasa hasta el lunes, los equipos volverán a evaluar si volar o no ese día.

Si los astronautas de Crew-2 se van el domingo y despegan el lunes, SpaceX podrá apoyar el próximo lanzamiento de astronautas a la estación, la misión Crew-3, el miércoles por la noche (10 de noviembre).

Por ahora, la NASA y SpaceX tienen como objetivo un despegue el miércoles a las 9:03 p.m. EDT (0203 GMT del jueves 11 de noviembre) con el fin de Tripulación 3 , que enviará a los astronautas de la NASA Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron y Matthias Maurer de la Agencia Espacial Europea a la posición orbital durante seis meses.

Si Crew-3 se lanza el miércoles por la noche como estaba planeado, llegará a la estación espacial menos de 24 horas después, alrededor de las 7:10 p.m.EDT del jueves (1210 GMT del 12 de noviembre).