Partes de un misil ruso se estrella contra el suelo sin control

Los expertos espaciales siguen parte de un Un misil ruso en una caída incontrolada en la atmósfera terrestre. misil pesado Angara-A5 Fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk en la región noroeste de Arkhangelsk de Rusia el lunes 27 de diciembre. El lanzamiento estaba probando una nueva etapa superior del cohete, conocida como el propulsor Percy, según la agencia estatal de noticias TAS, citando a CNN.

La mayoría de los desechos espaciales se queman cuando vuelven a entrar en la atmósfera de la Tierra, pero porciones más grandes pueden causar daños si aterrizan en áreas pobladas. “Es seguro decir que dentro de las próximas 24 horas disminuirá, pero donde nadie puede saberlo, porque en varias horas habrá varias revoluciones alrededor del mundo.Holger Kraj, jefe de la oficina de escombros de la Agencia Espacial Europea (ESA), dijo a CNN esta mañana. Parte del misil ruso viajaba a 7,5 kilómetros por segundo y es probable que su latitud de retorno esté entre 63 grados al norte y al sur del ecuador, dijo Kragh.

El Comando Espacial de EE. UU. Confirmó en un comunicado que “Se da cuenta de que está rastreando la ubicación del cuerpo de un cohete Angara A5 / PERSEY en el espacio.‘, evaluación del punto de entrada a la atmósfera de la Tierra en el Océano Pacífico Sur. La ventana de retorno alrededor. se estima 22 italiano, Aproximadamente una hora de incertidumbre. Esto significa que el misil ya debería haberse estrellado: sin embargo, tomaría horas averiguar la ubicación exacta en la que cayó.

nivel de peligro

Si bien es muy poco probable que cause daño o lesiones a alguien, El peligro es real y no se puede ignorar.“Happy Garage. En mayo de 2021, la NASA criticó duramente a China por no haber … “Cumplir con los estándares responsablesDespués de que los escombros de un cohete fuera de control utilizado para lanzar la estación espacial china cayeran al Océano Índico.

Cragg dijo que cree que una parte del misil ruso es más pequeña que los escombros chinos, pesa alrededor de 4 toneladas sin combustible, en comparación con las 20 toneladas del misil chino Long March 5B. Uno de los objetos más grandes en la memoria reciente que golpeó la Tierra fue el cohete chino de la Gran Marcha después de desorbitar, después de estrellarse en 2018, una pieza de un laboratorio espacial chino se estrelló sobre el Océano Pacífico y volvió a entrar en 2020. Otra Gran Marcha 5B cohete.

El propulsor Percy tiene unos 10 metros de largo en comparación con el cohete March 5B de 32 metros de largo, dijo Jonathan McDowell, astrónomo del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian. A pesar de su menor peso, transportaba alrededor de 16 toneladas de propulsor a bordo, dijo. el “La masa total es aproximadamente la misma que la fase china, pero la mayor parte probablemente será líquida y se quemará en la atmósfera, por lo que el peligro para el suelo es significativamente menor, creo.Dijo McDowell.

McDowell agregó que el escenario del misil ruso no tenía la intención de volver a ingresar a la atmósfera de la Tierra de esta manera: “Debería haber terminado en una órbita donde permanecería durante miles de años. El misil no pudo reiniciarse “.

La agencia espacial rusa Roscosmos le dijo a CNN que el lanzamiento es operado por el Ministerio de Defensa ruso.

Cragg dijo que la mejor práctica internacional para partes de misiles o naves espaciales al final de su vida suele ser el reingreso controlado y la caída a tierra en un área deshabitada, generalmente una parte remota del Océano Pacífico. Cragg agregó que, en promedio, de 100 a 200 toneladas de basura espacial ingresan a la atmósfera de la Tierra de manera incontrolable cada año. Se sabe que solo una persona fue alcanzada por los desechos espaciales: una mujer de Texas de 1997 llamada Lottie Williams, que sobrevivió.