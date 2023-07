Pago de impuestos de 2023 para una nueva extensión

fecha final Pagar impuestos para sujetos del ISA En Italia se ha ampliado del 30 de junio al 20 de julio de 2023.

para empujar Impuestos generados a partir de la declaración jurada, IRAP e IVA, Es un momento decisivo para Temas de la NIA (empresarios y profesionales) en Italia. Más recientemente, la fecha límite de pago era para el año en curso Discusiones de temas y extensiones.

A pesar de ello, la agenda ante la Cámara de Representantes planteó la cuestión de la posibilidad Plazo ampliado hasta el 21 de agosto. En este artículo, veremos las implicaciones de estos plazos en detalle y los presentaremos. Información completa sobre las condiciones para el pago de impuestos para las diferentes categorías de contribuyentes.

Pago de impuestos: prórroga del 30 de junio al 20 de julio

Se aprobó la ley integral de conversión de ordenanzas Ampliado del 30 de junio al 20 de julio Pagar los impuestos de los sujetos del ISA. Esta extensión se ha hecho para ver Mayor flexibilidad para los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Sin embargo, es importante señalar que Hasta la fecha, no se ha previsto ninguna prórroga adicional en la fecha límite del 31 de julio, lo que significa que los contribuyentes que no realicen un pago antes del 20 de julio serán Sujeto a un cargo adicional del 0,4 % por cada día de retraso hasta el 31 de julio.

Sujetos interesados ​​en prorrogar el pago de impuestos

Para entender completamente las implicaciones de la prórroga del 20 de julio, es necesario identificarlas afectados por esta prórroga.

Los sujetos del ISA son empresarios y profesionales que se enmarcan en Ciertas categorías y reportan ingresos o compensaciones por debajo de cierto límite por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así lo siguiente:

Entidades de ISA que realizan actividades económicas aprobadas Esta categoría incluye a los empresarios y profesionales que operan de acuerdo con los lineamientos y normas establecidas por la ISA. deben anunciar Disminución de ingresos o compensación En la medida establecida por el MEF, que actualmente está reportando en 5,164,569 euro para cada índice especificado en el decreto de aprobación;

Esta categoría incluye a los empresarios y profesionales que operan de acuerdo con los lineamientos y normas establecidas por la ISA. deben anunciar En la medida establecida por el MEF, que actualmente está reportando euro para cada índice especificado en el decreto de aprobación; Sujetos con motivos de exclusión de ISA: Además de los sujetos del ISA, existen otras categorías de contribuyentes que pueden beneficiarse de una prórroga hasta el 20 de julio. Estas categorías incluyen a quienes brindan a otros Razones para la exclusión de las normas internacionales de auditoría Independientemente de la aplicación efectiva de este sistema;

Además de los sujetos del ISA, existen otras categorías de contribuyentes que pueden beneficiarse de una prórroga hasta el 20 de julio. Estas categorías incluyen a quienes brindan a otros Independientemente de la aplicación efectiva de este sistema; Sociedades, asociaciones y empresas en el sistema de transparencia fiscal: Las personas físicas que participen en sociedades, asociaciones y sociedades que operen bajo un régimen de transparencia fiscal, tal como exige la Artículos 5, 115 y 116 de la Ley del Impuesto Unificado sobre la Renta (TUIR), también se encuentran entre los sujetos afectados por la prórroga;

Las personas físicas que participen en sociedades, asociaciones y sociedades que operen bajo un régimen de transparencia fiscal, tal como exige la (TUIR), también se encuentran entre los sujetos afectados por la prórroga; Entidades que aplican el sistema de precios fijos o los estándares de precios fijos: Los que aplican el régimen de precio fijo No se rige por la ley. 190/2014 o que determinen ingresos por otro tipo de criterios de tarifa plana se incluyan entre las personas que pueden beneficiarse de la prórroga;

Lo más importante, la extensión es hasta el 20 de julio. También se aplica a la posibilidad de fragmentación de los pagos de impuestos:

allá El primer lote Para todos los subprocesos ISA, debe pagar Hasta el 20 de julio de 2023 ;

Para todos los subprocesos ISA, debe pagar ; L’última cuota Tu debes pagar El 16 o 30 de noviembre de 2023 por categorías de contribuyentes.

Plazos para el pago de impuestos para otras categorías de contribuyentes

Además de los temas ISA, están presentes Varias otras categorías de contribuyentes tienen plazos específicos para pagar impuestos. Para comprender completamente el rango de tiempo para los pagos de impuestos, analicemos los términos para cada categoría.

Empresas que aplican consolidación fiscal nacional

Las personas que aplican la consolidación fiscal nacional siguen diferentes tiempos de pago. En consolidación fiscal local, pagos de IRES (Balance and Advances) Es implementado por Al-Tawhid Company.

Sin embargo, todavía se requiere que las empresas individuales consoliden Pagar cualquier cargo adicional de IRES Derivados de la aplicación de la lista de empresas ficticias, si se evidenciaron durante el proceso de declaración, y de la aplicación del IRAP. Términos de pago Depende del momento en que la sociedad consolidada aprobó los estados financieros:

Si la sociedad consolidada ha aprobado los estados financieros Antes del 30 de abril de 2023 (o antes del 31 de mayo) El pago se debió a través de 30 de junio de 2023 (sin cargo adicional) si no está sujeto a ISA Y Hasta el 20 de julio de 2023 (con costo adicional) si está sujeto a ISA .

El pago se debió a través de Y . Si la sociedad consolidada ha aprobado los estados financieros Para junio de 2023Fecha de vencimiento de la factura Hasta el 31 de julio de 2023 (sin costo adicional) Independientemente de si se trata de un subproceso ISA o no, o Hasta el 30 de agosto de 2023 (con costo adicional) Si el tema de ISA.

Otras empresas y asociaciones

Las empresas y asociaciones que no aplican la unificación fiscal nacional siguen los términos de pago especificados para las empresas con base en el Decreto Presidencial No. 600/1973 (modelo Redditi SP). El plazo de pago para estas empresas es 30 de noviembre del año siguiente al cierre del período impositivo.

Pago de impuestos a los titulares de números de IVA

Los titulares de un número de IVA deben pagar los impuestos electrónicamente, según lo dispuesto en el artículo 37, párrafo 49, del Decreto Legislativo No. 223/2006. Sin embargo, la presentación electrónica del modelo F24 solo es necesaria si existe. Importes de crédito de compensación.

De lo contrario, los pagos deben realizarse dentro del plazo especificado, es decir, por 30 de junio del año de presentación de la declaración.

Las cantidades adeudadas son inferiores a 12 euros

Es importante señalar que no se requiere pago de impuestos si los montos adeudados son por impuestos individuales o impuestos adicionales resultantes de las declaraciones de impuestos, No superes el límite de 12 euros, según lo dispuesto en el artículo 1, numeral 137, de la Ley No. 266/2005.

Suspensión de pasivos y pagos a zonas afectadas por inundaciones

Se han suspendido las obligaciones y el pago de impuestos para los contribuyentes que residen o tienen sede legal u operativa en áreas afectadas por inundaciones en las regiones de Emilia-Romagna, Marche y Toscana.

Este comentario fue introducido por el Decreto DL n. 61/2023 titulado “Suspensión de las condiciones relativas a las obligaciones y pagos tributarios y de seguridad social.. Según este decreto, los contribuyentes que se encuadren en esta categoría se benefician de la suspensión de obligaciones y pagos Vence entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2023.

Los impuestos y contribuciones pendientes deben ser pagados en una sola solución antes del 20 de noviembre de 2023. Es importante señalar que durante el período de suspensión No se aplicarán multas ni intereses. sobre los pagos pendientes.

Otras posibles prórrogas para pagar impuestos

A pesar de los plazos actuales y las extensiones confirmadas, uno menciona a A.J. La agenda presentada a la Cámara de Representantes Lo que plantea la cuestión de nuevas prórrogas de los pagos de impuestos después de la fecha límite A partir del 31 de julio.

De acuerdo con la agenda, la agencia de ingresos tiene La última versión del software necesaria para implementar los índices.lo que crea especiales dificultades para los profesionales.

Sin embargo, por ahora, la fecha límite aún está confirmada el 31 de julio de 2023. Están esperando más contactos o medidas Por el Ministerio de Economía y Finanzas para determinar si se prevé una nueva prórroga.

