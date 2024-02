Otro error en las negociaciones – el Tiempo

Nuevo cese de las negociaciones para la liberación de rehenes en poder de Hamás y alto el fuego en Gaza: Israel no permitirá que sus representantes regresen a El Cairo, donde las negociaciones continúan desde hace días, hasta que Hamás cambie sus condiciones respecto a la liberación de los rehenes. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice: “Israel no ha recibido ninguna propuesta nueva de Hamás en El Cairo sobre la liberación de los rehenes” y “no cederá a las peticiones imaginarias de Hamás”. El gobierno de Tel Aviv afirma que “sólo un cambio en las posiciones de Hamás permitirá que las negociaciones avancen”. El enésimo revés de las negociaciones, llevadas a cabo por los jefes de la inteligencia israelí, el jefe de la CIA y la inteligencia egipcia con mediación qatarí, que en las últimas horas parecían más cerca de su fin, provocó una reacción desesperada de las familias palestinas. Rehenes, según el cual la decisión de Netanyahu de no volver a la mesa significaría una “sentencia de muerte” para los rehenes aún en manos de Hamás.

Vídeo sobre este tema.

El Foro de Familias Rehenes, que representa a las familias de la mayoría de los prisioneros que quedan en Gaza, se declara “asombrado” por la decisión de “obstruir” las conversaciones en curso y añade que “parece que algunos miembros del gobierno han decidido sacrificar sus vidas por los rehenes al admitir esto”. Esta decisión será una “sentencia de muerte” para ellos.

Las tensiones en la región siguen siendo muy altas y el riesgo de una escalada es alto: aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel han llevado a cabo “incursiones a gran escala en el Líbano” en respuesta a los lanzamientos de cohetes de Hezbolá. La situación en Gaza sigue siendo trágica, mientras se cierne el espectro de un plan israelí para lanzar un ataque a gran escala en Rafah, al sur de la Franja, lo que haría la situación aún más peligrosa. La Organización Mundial de la Salud dice que la situación en los hospitales de Gaza es ahora insostenible y acusa a Israel de obstruir las misiones de entrega de ayuda. Martin Griffiths, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, añadió que “las operaciones militares en Rafah podrían conducir a una masacre en Gaza” y a la “muerte definitiva” de las operaciones humanitarias.