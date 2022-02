Otra Violencia – Información Municipal

Nada de esto es un secreto. Toda la información al respecto está disponible para todos en Internet. De vez en cuando se filtra algo particularmente calumnioso en los periódicos. Pero nada lo detuvo. Debemos reconocer plenamente a lo que nos tenemos que enfrentar: una mafia criminal y cínica que alimenta a la mayoría de la población y que su actividad temeraria provoca enormes daños ambientales. En las estadísticas sobre el número de personas muertas cada día, no se calculan las muertes silenciosas por la ingesta de alimentos industriales o la contaminación. Son otras formas de violencia que los gobiernos ignoran por el poder Élite A quién eligen someterse, quiénes realmente deciden qué hacer y qué no hacer

Para sobrevivir y crear algunas oportunidades, debemos considerar seriamente la espantosa transformación que ha sufrido el patriarcado capitalista y democrático a medida que el régimen que llevamos a cabo hoy toma su lugar.

Las revueltas de mujeres comienzan a llamarse “dolores patriarcales” que culminan en los rasgos viciosos del patriarcado. Esto no es solo violencia que parece interminable. Este es el centro de su evangelio de muerte, según el cual busca transformar todo el organismo con los productos del hombre. La tecnología para dar órdenes desde el cerebro a todas las cosas que nos rodean, después de todo, bien indica que el reclamo masculino siempre ha existido. Por eso la lucha antipatriarcal vuelve a poner la seguridad de la vida en el centro de la preocupación personal y de la organización social.

El nuevo régimen lleva consigo la decadencia moral de Élite Adecuado para el capitalismo. 100 asesinatos al día [Esteva vive Messico, ndt] Son una cosa terrible. Pero esa contabilidad no tiene en cuenta el hecho de que todo el mundo está constantemente expuesto a objetos que matan lenta y silenciosamente.. Y están sujetos a condiciones como la contaminación del aire. Ha estado causando más muertes cada año desde que comenzó Kovid.

La mayoría de las personas ya han caído en una especie de adicción estomacal, es decir, la muerte. La mayoría de las veces, es necesario buscar su propia comida en el mercado. Allí no solo se encuentra desnutrición; La mayor parte es claramente tóxico y mata lentamente a quienes lo consumen.

El hecho de que México tenga un récord mundial en consumo individual de refrescos y que la obesidad infantil sea alta ilustra bien la situación. A los bebés se les dan “alimentos” azucarados rápidamente, y poco a poco van rechazando la cantidad de azúcar a la que están acostumbrados. Casi todos los refrescos, muchos “alimentos” e incluso medicamentos se utilizan, en lugar de azúcar de caña, fructosa, que es barata pero muy dañina.

Nada de esto es un secreto. Toda la información al respecto está disponible para todos en Internet. De vez en cuando Algo particularmente difamatorio se está filtrando en los periódicos.. Pero nada lo detuvo. Debemos reconocer plenamente a lo que nos tenemos que enfrentar: una mafia criminal y cínica que alimenta a la mayoría de la población y que su actividad temeraria provoca enormes daños ambientales.

Hay organizaciones que denuncian esta situación desde hace décadas. Está claro que todos los gobiernos están bajo una presión considerable para actuar en consecuencia porque solo pueden arreglarlo en el corto plazo si deciden usar sus pedestales y la legislación adecuada. Por ejemplo, es posible promulgar leyes que prohíban la producción y distribución de muchos bienes; Controla estrictamente la cantidad de azúcar y otros ingredientes que se pueden agregar a los alimentos y bebidas; Hay que vetar una campaña que fomente el consumo de alimentos tóxicos o nocivos y muchas cosas más.

Nada de esto es nuevo. Se han dado numerosos argumentos y buenas razones para todas estas acciones. Pero hace tiempo que sabemos que los gobiernos no hacen eso. No se trata de que sean actividades altamente indeseables, se pueden superar difundiendo de manera oportuna y adecuada sus causas y los fines que presentan. Esto se debe a que los gobiernos no tienen ni la voluntad ni la voluntad política para enfrentarlo. Élite Eligen estar subordinados a la economía que realmente guía el curso de la sociedad y el gobierno.

Se dice que los gobiernos latinoamericanos se están desplazando hacia la izquierda. Así parece. Pero esto no cambia la situación. La flagrante incapacidad de los gobiernos para considerar los intereses de las personas en cuestiones fundamentales como la alimentación es evidente en todo el espectro de la ideología. De izquierda a derecha.

La epidemia ha exacerbado el problema, pero también ha sensibilizado a muchos. Hoy, cada vez más personas se conectan con quienes llevan años haciendo lo que se supone que deben hacer: poco a poco, la capacidad autónoma de producir lo que comen va aumentando y tejiendo redes que conectan a los consumidores urbanos con los productores rurales.

Este movimiento, que claramente escapa al mercado, depende de su propia fuerza para resolver sus problemas, pero no depende de la fuerza del estado, desafiando abiertamente al régimen gobernante y distorsionándolo desde abajo. Aunque enfrenta grandes dificultades, es accesible a casi todas las personas y grupos, especialmente a los pobres. Para muchos de ellos, este proceso comienza como una fórmula de supervivencia. Además, quienes iniciaron este camino hoy pueden aprovechar los ejemplos (multiplicados por doquier) de quienes están dispuestos a seguirlo por mucho tiempo y compartir su experiencia. No hay ciudad, país o mundo sin este tipo de experiencia. E incluso hay un resplandor espectacular en muchas ciudades… que alimenta la esperanza en medio del desastre.

Fuente original: La Jornada

Traducción Caminar de acuerdo al comando