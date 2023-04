Órdenes de arresto para estadounidenses, hijos del “Chapo” y ciudadanos chinos involucrados en el contrabando de fentanilo

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó hoy a 28 miembros de la poderosa organización narcotraficante mexicana Cartel de Sinaloa en una represión “amplia” contra la venta y el comercio de fentanilo. Así consta en el comunicado conjunto del Secretario de Justicia. Guirnalda Merrick, y Anne Milgram, directora de la Agencia Antidrogas (DEA), también son hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el conocido líder del cártel, ahora detenido en Estados Unidos. La regla también afecta a los ciudadanos chinos y guatemaltecos acusados ​​de proporcionar precursores químicos utilizados para fabricar un poderoso analgésico que se cree que causó decenas de miles de muertes en los Estados Unidos. La acción de la fiscalía —que también tiene como objetivo a gerentes de laboratorio, operadores financieros y traficantes de armas— se enfoca en los tres hijos de Guzmán, como se señaló: Ovidio Guzmán LópezDetenido en México, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, prófugos.

Para transportar el fentanilo y sus precursores, los llamados “chapitos” utilizaron todos los medios de transporte posibles: “aviones de carga, aviones privados, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, portacontenedores, buques de abastecimiento, lanchas rápidas, pesqueros, autobuses”. ” , vagones de ferrocarril, remolques de tractores, automóviles y embarcaciones interestatales privadas y comerciales y transportistas extranjeros”. Al mismo tiempo, mantuvieron una red de correos, túneles y escondites en todo México y Estados Unidos para facilitar las operaciones de narcotráfico y llevar drogas a los mercados estadounidenses. “Las acusaciones de hoy envían un mensaje claro a los Chapitos, el Cartel de Sinaloa y las redes criminales de drogas en todo el mundo: la DEA no se detendrá ante nada para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad y la salud del pueblo estadounidense”, dijo el diputado. Fiscal General Lisa O. Mónaco.

El cártel de Sinaloa es “uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y en gran parte responsable de la producción e importación de fentanilo para su distribución en Estados Unidos”, dice el informe. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y la principal causa de muerte en estadounidenses de 18 a 49 años. Entre 2019 y 2021, las sobredosis fatales aumentaron en un 94 por ciento, con alrededor de 196 estadounidenses muriendo por fentanilo cada día.

El anuncio del Departamento de Justicia siguió a una reunión de representantes de los gobiernos de México y EE. UU. en la Casa Blanca el jueves, un momento de confrontación inminente después de semanas de disputas sobre responsabilidades en la producción y tráfico de la sustancia: para Washington, la droga es en gran parte sintetizada. en México por elementos (“discriminatorios”) de Asia, mientras que el país latino niega tener laboratorios en su región y dice que el producto, que es muy consumido en EE.UU., está ‘listo para llevar’. Usado, de China. Para cerrar la brecha, en la declaración conjunta, México promete medidas más agresivas para las investigaciones y arrestos de individuos “asociados con la producción y el tráfico de fenol”.

Los dos países “continúan los esfuerzos conjuntos para prevenir” la cadena productiva de la materia prima y la actividad de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación a ambos lados de la frontera. Al mismo tiempo, es necesario continuar con las medidas para combatir el tráfico de armas desde el norte hacia el sur del continente. Es el reclamo histórico de México el que se ha convertido en el foco de las críticas al gobierno del presidente. andres manuel lopez obrador Los fabricantes de armas han sido llevados ante los tribunales estadounidenses, acusados ​​de no hacer todo lo posible para evitar el suministro a las bandas criminales mexicanas. Finalmente, México y Estados Unidos están empeñados en una campaña de concientización para “educar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre los peligros de las drogas sintéticas”.

El tema, que inicialmente fue discutido solo por México y Estados Unidos, también se abrió a Canadá para brindar un mayor margen de acción para combatir el contrabando, particularmente en las rutas desde Asia. Situación”, señaló el diario “Mileño” en días pasados. La reunión, que originalmente iba a realizarse en un ministerio, se realizó en la Casa Blanca precisamente por la centralidad del tema en la agenda política regional. La reunión tripartita fue asistido por el Ministro del Interior de México. rosa isela rodriguez y los asesores de seguridad nacional de EE. UU. y Canadá, Elizabeth Sherwood Randall E. judy thomas.

El tema del fentanilo se ha convertido en un debate cada vez más central en la agenda política continental. Los miembros del parlamento estadounidense, en particular los republicanos, han llegado a pedir a la administración de Joe Biden intervenciones armadas en el país vecino para contrarrestar a las bandas dedicadas al comercio multimillonario. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha replicado que el problema de consumo de Estados Unidos está por encima de todo, y que su país solo es responsable de una pequeña parte de lo que se produce. El resto proviene principalmente de los mercados asiáticos, China en la premisa, dice López Obrador, quien ha pedido cooperación a Beijing para identificar e interceptar las rutas de tránsito. En Pekín, López Obrador dijo durante una tradicional rueda de prensa diaria que “por razones humanitarias les he pedido que ayuden a controlar la exportación de fentanilo desde China”. “Tener información sobre quién está trayendo este producto, en qué cantidades, en qué barcos, en qué horarios ya qué puertos mexicanos llegará sería invaluable”, dijo. La llamada a “un amigo” subrayó al presidente mexicano, aunque la carga del Congreso se desplazó hacia Beijing.

China respondió negando la existencia de tráfico ilegal de fentanilo con México y llamando a Estados Unidos a tomar medidas concretas para fortalecer el control del analgésico dentro de sus fronteras. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo que el gobierno chino no había recibido ninguna información de México sobre la incautación de fentanilo de China. “Washington necesita resolver sus problemas y tomar medidas más sustanciales para fortalecer las regulaciones dentro de sus fronteras y reducir la demanda”, agregó Mao, y agregó que el abuso de drogas es un problema “hecho en Estados Unidos”.

Esta no es la primera vez que Beijing se relaciona con el rápido crecimiento del mercado de opiáceos. A fines de 2022, el embajador de China en Washington, Qin Gang, negó haber actuado mal y denunció las recientes sanciones estadounidenses como un obstáculo para la cooperación en temas de seguridad. “Culpar a China no es una forma constructiva de lidiar con la crisis del fentanilo”, dijo Kin, condenando la dependencia excesiva de Estados Unidos del analgésico a base de opiáceos. Los medios de comunicación y “algunos estadounidenses” han acusado a China de ser “un importante proveedor de fentanilo de Estados Unidos” o de suministrar la droga como “venganza (por) las guerras del opio”: son “falsas y falsas” y no conducirán a una “solución constructiva” a la crisis, para facilitar el diálogo entre el Congreso y la Comisión Nacional de Control de Narcóticos de China. esfuerzos personales”, según Kin.

Sin embargo, la disputa con EE.UU. persiste. López Obrador recordó datos clave que convirtieron al fentanilo en el producto más novedoso y peligroso del mercado internacional de drogas. En 2021, 107.573 personas murieron en los Estados Unidos, y se estima que un kilogramo de la sustancia equivale a alrededor de un millón de dosis, con un valor de mercado de unos 400.000 dólares. Aunque el consumo en México es muy bajo, el gobierno reclama la misma ayuda comercial que le ha dado a Estados Unidos. “Solo el año pasado incautamos siete toneladas y destruimos 1.383 laboratorios clandestinos donde se mezclaba la sustancia con otras drogas. Reitero que en nuestro país no se produce fentanilo, y solo el 30 por ciento de lo que se consume en Estados Unidos entra por nuestras fronteras.

Todas las ideas se reflejan en la respuesta firmada por el canciller de México, Marcelo Ebrard, a las acusaciones de la senadora estadounidense Lindsey Graham, más precisamente en atribuir la responsabilidad de la venta de fentanilo en Estados Unidos a carteles “latinos”. “México no es el problema, el problema no se creó en México”, dijo Ebrard como “primer punto”. En segundo lugar, “el 86,3 por ciento de los presos por tráfico de fentanilo son inmigrantes estadounidenses, no mexicanos”. Por otro lado, la lucha contra este crimen ha costado la vida de nada menos que 1,800 personas en México, siendo la última la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquim Lobara Guzmán, “El Chapo”. Muertes por armas estadounidenses que cruzan la frontera sur “ilegalmente”, las autoridades mexicanas han incautado “millones de dosis de fentanilo con destino al norte” y muchas más muertes habrían ocurrido sin esta intervención, dijo Ebrard.