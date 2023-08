Oppenheimer, una conmovedora película sobre el hombre más misterioso de la historia

“Es paradójico, pero cierto”, explica J. Robert Oppenheimer da la bienvenida al primer estudiante matriculado en su curso de física teórica en Berkeley. Habla de la luz y de su naturaleza dual, ondulante y partícula, partícula y onda. Este ejemplo puede ayudar a Oppenheimer a explicar un principio básico al joven estudiante. el El principio básico de la física cuántica: una cosa puede ser a la vez ella misma y otra cosa, al mismo tiempo, en las mismas condiciones. También le sirve a Nolan, por ejemplo, para explicar oppenheimerEl hombre y la película: en una entrevista con Los New York Times El director dijo que Opie, como lo llamaban sus amigos y ahora, era el hombre más importante e ingenuo de todos. “Es paradójico pero cierto.” Así, una misma persona (Oppenheimer) puede ser al mismo tiempo, en las mismas circunstancias, un héroe y un criminal de guerra al mismo tiempo, y el mismo director (Nolan) puede ser al mismo tiempo al mismo tiempo, en las mismas condiciones, un abogado y un juez.

Cuando Nolan era niño, le aterrorizaba la bomba: eso era Inglaterra en los años 1980, y Bertrand Russell era el jefe de la Campaña por el Desarme Nuclear; Un grupo de 32 mujeres inició una protesta alrededor de la base de la RAF en Greenham Common, una protesta que luego se convirtió en uno de los grupos de movimiento por la paz más grandes del país; Sting lanzó la canción “The Russians”, en la que canta sobre Oppenheimer y sus “juegos asesinos”. Boy Nolan observó, escuchó y pensó, preguntándose por qué todo este miedo no había producido arte y cultura adecuados. Decide que tarde o temprano hará lo que nadie más ha hecho antes -quizás sea esta actitud pionera la que realmente explica la atracción por Oppenheimer- y que tarde o temprano será él quien nos cuente sobre el loco creador de juego y el Juegos asesinos. Crearon el mundo tal como él lo conocía. Fueron necesarios casi cincuenta años y, mientras tanto, Nolan leyó un libro en el que le explicaba que Oppenheimer es el Prometeo americano (ese es el título, Prometeo americano(La biografía en la que se basa la película) El mundo ha redescubierto el miedo latente, pero nunca lo ha superado del todo, el miedo a Rusia, a la bomba nuclear, a la destrucción mutua asegurada.

Quizás así de exitoso sea oppenheimer, que en el mes siguiente a su estreno en las salas estadounidenses acumuló toda una serie de récords que confirman lo paradójicos que pueden ser las cosas, pero ciertas. La película se estrenó en Estados Unidos el 21 de julio y desde ese día es la película sobre la Segunda Guerra Mundial más taquillera en la taquilla internacional (el anterior poseedor del récord: DunkerqueY si es cierto que hay un par de pruebas que lo demuestran, entonces es cierto que Nolan también tiene su género favorito… y también la superproducción que ganó más dinero sin llegar a lo más alto de la lista de los más vistos de la semana. (durante un mes entero ese lugar estuvo ocupado por él). Barbie). Son detalles menores, pero que remiten al discurso de “paradójico pero cierto”. Por qué oppenheimer No es una película de la Segunda Guerra Mundial estrictamente hablando, ni tampoco un éxito de taquilla. Nolan ha sido criticado por no “mostrar” la guerra y por no mostrar al público la tierra arrasada que el Prometeo estadounidense dio a la humanidad: Hiroshima y Nagasaki ni siquiera se ven y rara vez se habla de ellas, como dijeron y escribieron algunos críticos estadounidenses. Y se sabía que tales observaciones vendrían, porque vivimos en una época en la que las cosas no existen hasta que son expuestas.

No estoy en oppenheimer Imágenes de Hiroshima y Nagasaki, sin escenas de fantasía, sin material de archivo, así es. Está, sin embargo, el rostro de Cillian Murphy, que finalmente llega a la explicación que hace justicia a su talento: las líneas de remordimiento, palidez patológica y alarmante delgadez que se le agregaron en los años posteriores a Hiroshima y Nagasaki. Aquellas en las que Oppenheimer es considerado el “padre de la bomba atómica” y el líder del movimiento global contra su proliferación (y por el desarme general). Ni siquiera es un éxito de taquilla oppenheimer. No es como lo entendemos hoy, no es por eso que Logan Paul abandona el cine a mitad de la película, quejándose luego en las redes sociales de que “aquí todo el mundo habla y nadie hace nada”. Y tiene razón, por supuesto: oppenheimer En muchos aspectos es lo que alguna vez se podría haber llamado “Meat Loaf”, una película de tres horas, un cuarto estudio de física teórica, una cuarta lectura de documentos judiciales y un cuarto informe sobre audiencias parlamentarias (las partes en las que ” “Aparecen seguidores”). (Presenta a Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Emily Blunt.) Queda la última parte, el último cuarto, pero tampoco pasa nada en eso. Al menos, no en el sentido de gente como Logan Paul. esperaría (afirmaría que lo es). La parte de la película que habla sobre la bomba trata principalmente sobre cómo no hacerla estallar y por qué no debería estallar. En esta película, Nolan completa su verdadera obra maestra (con la invaluable colaboración del director de fotografía Hoyt van Hoytema y música de Ludwig Göransson), y reescribe la definición de suspense de Hitchcock a nivel subatómico y a gran escala. Horrible: hay una bomba. Debajo de la mesa, el público sabe que va a estallar, y la bomba explota. Y cuando ocurre la detonación, es tan fuerte como la impresión de que hasta ese momento nada había sucedido realmente.

oppenheimer No es una película de la Segunda Guerra Mundial ni un éxito de taquilla moderno. No es una película sobre la bomba ni sobre todas las demás cosas que hemos encontrado, somos y encontraremos en ella: el pacifismo como máxima expresión (e ilusión) de la cultura humana, las tendencias totalitarias de las democracias y las armas como necesidad. Maldad, excepcionalismo estadounidense, anticomunismo, antisemitismo, la lista sigue y sigue. oppenheimer Es una película sobre la grandeza y su dualidad: el misterio. Ahí radica el verdadero mensaje de la película, dirigida a quienes viven en una época en la que también se espera que los adultos sean lo opuesto al misterio: la pureza. Cuando era niño, J. Robert Oppenheimer está obsesionado con los mundos reales pero invisibles, reales pero esquivos, que la física le ha mostrado permitiéndole trascender los límites de los sentidos. Pensaba en los mismos mundos explorados de otras maneras por escritores como TS Eliot, pintores como Picasso y compositores como Stravinsky (al principio hay una escena en la que Oppenheimer lee yermoescuchar la música Festival de PrimaveraVer “La mujer de los brazos cruzados”).

Nolan insinúa que busca esa misma grandeza: “¿Puedes oír la música?”, pregunta un Opie muy joven, tratando de hacerle entender de qué se trata. realmente Física Teórica: que Oppenheimer los trasciende a todos y alcanza el inevitable límite final de toda investigación humana: apocalipsis, aniquilación, apocalipsis. Su historia es una tragedia, y la tragedia se basa en binarios contradictorios pero verdaderos: el conocimiento es arrogancia y el descubrimiento es maldición. Y en ese momento, habiendo visto con sus propios ojos el “miedo en un puñado de polvo”, Oppenheimer regresa, tratando desesperadamente de salvarse a sí mismo y a la humanidad a la que le dispararon, incluso siendo objeto de quejas por parte del Presidente de los Estados Unidos, quien echarlo del Despacho Oval reclamando la supremacía de quien aprieta el botón, sobre quien lo construye, e incluso privarlo de la expiación eterna, y por tanto de la salvación, que pertenece a todo Prometeo que realmente quiera llamarse así.

Mucho más de lo que se dice en esta cita. Bhagavad Gita“Me he convertido en la Muerte, la destructora de mundos”, dice Oppenheimer a Nolan en otra línea de Eliot: “Con estos fragmentos he fortalecido mis ruinas”. Las ruinas del hombre que, aún hoy, no podemos saber si destruyó o salvó al mundo, o si inició la guerra mundial que destruirá a la humanidad o puso fin a la última guerra mundial. Un hombre todavía hoy tan poco comprendido que sus herederos no tienen ningún problema con el título de “Padre de la bomba atómica” pero no aceptan que haya una escena en la película en la que se sugiere que, siendo estudiante en Cambridge, Oppenheimer Intentó matar a un profesor odiado dejándolos en su escritorio. Manzana envenenada. El hombre más misterioso de la historia. “De ahí el más grande”, dijo Nolan.