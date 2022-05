OMS: Hemos subestimado el número de muertes por enfermedad del gobierno

De acuerdo a Análisis del exceso de mortalidad global Realizado por la OMS, casi 15 millones de personas en todo el mundo morirán a causa de la enfermedad de covid en 2020 y 2021: esto es mucho más alto que la cifra oficial, que es de unos 5 millones. Las estimaciones de mortalidad excesiva, calculadas comparando las muertes durante un período de tiempo al observar los datos históricos de mortalidad, ayudan a obtener una visión más clara y precisa del impacto de la epidemia: si no son solo muertes directas por covid (infectados con la corona virus), sino también debido al tratamiento tardío o no tratado de otras enfermedades.

Cuentas no unidas. “Este análisis destaca la importancia de mejorar el sistema de salud en todos los países y está listo para brindar servicios de salud esenciales incluso en tiempos de crisis”, dijo el director general de la OMS, Tetros Adanom Caprais. Más del 68% de las muertes se informaron en solo diez países (India, Rusia, Indonesia, EE. UU., Brasil, México, Perú, Turquía, Egipto e Irán). India, en particular, tardó varios meses en revelar información sobre las muertes del gobierno en su país porque no podía aceptar el método utilizado para el conteo. Los números, en este caso, hablan por sí solos: la OMS estima que el número de muertes por la enfermedad de covid en India en el bienio 2020-2021 será de 4,74 millones, mientras que fuentes oficiales del país sitúan la cifra en 481.500.