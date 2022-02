Oggi è il 2 febbraio e negli Stati Uniti si celebra il Giorno della marmotta. È una tradizione resa famosa in tutto il mondo grazie al film ricomincio da capo (Día de la marmota) del 1993, che raccoglie numerosi e devoti cultori compresi il peraltro direttore e la redazione del Correo: riguarda una marmotta di nome Phil, residente en Punxsutawney, en Pennsylvania, ed esperta di previsioni del tempo.

Secondo la tradizione locale, infatti, la marmotta viene fatta uscire dalla sua tana la mattina del 2 February: se vede la sua ombra e rientra nella sua tana, perché la giornata è soleggiata, l’inverno durei set. Se invece rimane fuori, perché non vede l’ombra, l’inverno finirà prima. No sirve che vi spieghiamo che non c’è nessuna logica, ma che è un gran carrozzone tipicamente americano divertente da seguire. Phil farà il suo pronostico verso le 7.20 americane, le 13.20 in Italia.

La mejor spiegazione della tradizione del Giorno della marmotta rimane quella data dallo stesso Phil Connors, el protagonista de ricomincio da capo interpretación de Bill Murray:

Una volta l’anno tutti gli occhi della nazione si rivolgono verso questo ridente centro della Pennsylvania, in attesa della marmotta prodigio. Sto parlando di Punxsutawney Phil, il più famoso meteorólogo del mundo, un vero maestro. Secondo la leggenda sa predire l’arrivo di a primavera precoce. La domanda fondamentale che dobbiamo farci oggi è se Phil fischierà la fortuna. Ogni anno è la stessa pantomima, il sindaco picchia la porta con il suo bastone, tirano fuori il grosso topo, parlano con lui e il topone risponde. [Il sindaco annuncia che Phil la marmotta ha visto la sua ombra e quindi l’inverno sarà ancora lungo] Questo è un momento in cui la televisione non riesce a catturare l’acuta emozione di un grosso scoiattolo che prevede il tempo. Sono felicissimo di esserne testimone. Da Punxsutawney vi saluta Phil Connors, ciao ciao.

Il Giorno della marmotta divenne una tradizione negli Stati Uniti grazie ai popoli di lingua germanica emigrati in Pennsylvania a partire dai primi anni dell’Ottocento. Giunti in America, questi popoli mantennero buona parte delle loro tradizioni legate alla cosiddetta meteorognostica, parola complicata per indicare i sistemi di previsione non Scientifici del tempo basati su segni e particolari eventi naturali.

En Europa, la tradizione voleva che si usassero i tassi o gli orsi, mentre in Pennsylvania si affermò la tradizione più pratica legata all’osservazione del comportamento di una marmotta. Oficialmente a Punxsutawney la tradizione cominciò nel 1886.

Il Giorno della marmotta ha sostanzialmente in comune le proprie radici con la festa dalla Candelora per i cattolici, che si celebra il 2 febbraio e che prevede la benedizione delle candele. Diversi detti popolari, proverbi e filastrocche sono legati alla Candelora, festività che cade nel bel bel mezzo dell’inverno quando le giornate iniziano ad allungarsi e fa meno freddo (di solito).

Quanno viè la Candelora

da l’inverno sémo fora,

ma se piove o tira vènto,

ne l’inverno semo drénto.

Il rito viene celebrato anche dalla tradizione pagana e ha a sua volta assonanze con l’Imbolc, il momento che per i celti segnava il passaggio tra l’inverno e la primavera.

