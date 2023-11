“¿Ocupación? Dios nos está diciendo que tenemos que quedarnos aquí”.

“Venganza”, reza un cartel pegado a una señal de tráfico que marca la entrada al asentamiento israelí de Eli en Cisjordania, 30 kilómetros al norte de Ramallah. Tres mujeres armadas otean el horizonte sobre una colina desde la que se abre el impresionante paisaje de los pueblos palestinos. “Quienes no tienen un techo rojo son todos árabes. “Frente a nosotros está Qaryut, controlado por Hamás”, dice Svetka, una de las madres que vela por la seguridad del Yishuv con un batallón de reservistas israelíes instalados después del 7 de octubre. Todos los hombres jóvenes han sido enviados a Gaza, dejando sólo a las mujeres para proteger a miles de familias judías que viven juntas en siete vecindarios repartidos en aproximadamente 6.300 dunams de tierra. Una circunstancia paradójica teniendo en cuenta que el buque insignia del acuerdo de 1984, que cuenta con más rabinos por metro cuadrado que cualquier otro lugar de Cisjordania, es Bnei David, la academia premilitar y teocrática que desde 1988 forma a la élite religiosa de Israel. Fuerzas del ejército israelí.

revolución

Aquí se gradúan cada año 100 jóvenes, todos de origen sionista, la mitad de los cuales pasan a formar parte del cuerpo de oficiales. La escuela está a la vanguardia de la revolución religiosa que está experimentando el ejército israelí y se considera un punto de partida para jóvenes colonos judíos que quieren escalar las alturas del establishment militar. Apoyado por el Gobierno con una dotación de 3,5 millones de euros al año, incluye entre sus antiguos alumnos al general de brigada Avi Bluth, comandante de la división de Judea y Samaria, a los jefes de las brigadas Givati ​​​​y Ephraim, así como a asesores de Zalel Smotrich. El Ministro de Finanzas y el Ministro “asociado” de Defensa tienen poderes especiales para administrar los territorios palestinos ocupados. Pero aquí no estamos hablando realmente de empleo, al contrario. Según Cvitka, “la frase Cisjordania no tiene significado. Hay un mapa y está el río Jordán para definir qué es Israel. Puede que no te guste, pero es la geografía”. El alcalde Ariel Al-Melekh está de acuerdo: “Nuestro asentamiento no es un asentamiento porque eso significaría decir que estamos en un lugar que no nos pertenece. Estamos en Judea y Samaria, y antes de que se construyera el primer templo en Jerusalén, el tabernáculo estaba “Unos pocos pasos después, en Shiloh. Es la Torá, o Dios, diciéndonos que hemos llegado exactamente a donde debíamos estar”.

la misión

Según la visión mesiánica de los ultraortodoxos contemporáneos de Eli, el pueblo judío “fue elegido no porque sea mejor, sino porque tiene una misión diferente a la de los demás, que se puede resumir en el principio de tikkun olam, o reparación del mundo.” La creencia es que Dios eligió a Israel “para traer luz donde hay oscuridad”. No solo. Incluso lo que aquí se describe como el “mini-Holocausto” del 7 de octubre tendrá una interpretación religiosa. Según Edna, la bibliotecaria, “No es coincidencia que cuando estábamos divididos internamente y perdidos en trivialidades como la política y la justicia, olvidemos nuestra misión. El mal vino porque nuestra moral se corrompió. Por eso, aunque mis hijos están peleando, casi me siento aliviado de que haya llegado la guerra. “Hace algún tiempo que no siento tal unidad por la nación judía”.

guerra

Según Ariel, esta guerra será una oportunidad para que Israel, “que es Occidente en enésimo grado”, proporcione respuestas al mundo entero sobre cómo luchar contra el terrorismo, “tal como lo hará Estados Unidos con Irán”. A la salida, un contratista de seguridad palestino está apostado en las alturas. Cuando se le preguntó cómo podía haber árabes comprometidos con la preservación de la integridad del lugar, Edna respondió: “Quieren seguir trabajando para nosotros y hasta hace dos semanas 300 de ellos nos estaban ayudando a construir las próximas unidades de vivienda”. Cuesta menos. Pero ahora los hemos expulsado a todos”. Al ver a Eli alejarse, es difícil tener dudas sobre el futuro de las tensiones en esta tierra. “Esto es sólo el comienzo. Tenemos grandes planes para nuestra expansión”, fue el saludo de Cvetka.