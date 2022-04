Nunca salió con Barbara D’Urso porque…

Ilary Blasi y Barbara D’Urso son dos de las presentadoras más populares de Mediaset. Por primera vez, durante una entrevista con Hienas, Elari Blasey dijo de su colega: No hay juicio negativo, incluso si el presentador romano reveló que no hubo una asistencia regular entre los dos.

caras de icono conjunto de medios, ilary plasi Y Bárbara Dorso Hacen programas importantes durante toda la temporada de TV, pero ¿cómo es relaciones ¿entre los dos? Según rumores que circulan en el medio, Bárbara Dorso No serás del agrado de colegas y colegas, con quienes siempre hablamos de polémicas y malentendidos entre bastidores: desde los de Federica Panicucci hasta los de Alfonso Signorini, D’Urso no parece ser apreciado por muchos.

Al contrario de lo que dicen, ilary plasiPidió una opinión Bárbara Dorso durante la entrevista Después de su liberación a las hienas, reveló su opinión sobre el presentador del programa Campania: aunque no hubo una asistencia regular de amigos cercanos, ilary plasi Admite apreciarlo!

ellary blasey, De hecho, dedicó algunas palabras amables hacia él. Bárbara Dorsoreivindicando la apreciación del estilo del presentador, con declaraciones que contrastan fuertemente con aquellas a las que normalmente se dirigen:

La conozco desde hace unos 20 años. Siempre hubo simpatía entre nosotros. Sin cariño, porque es una palabra que exige mucho. si tenemos ¿disputa? por supuesto no. nunca salimos, pero la conocí durante unas vacaciones. Profesionalmente lo aprecio y me encanta la forma en que funciona. me parece genial profesionales Pero, por supuesto, somos dos especies diferentes.