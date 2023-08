“Nunca dejaré que se vaya de nuevo” – Corriere.it

La soledad y la falta de noticias le molestan, sin embargo Ayudas de chat. • Día 54 de silencio. Fui destruido. El 26 de julio, Marina escribió: “Claro que cocino, pero todo es para los niños de todos modos. Dejé de afeitarme y enmascararme, ya no me tiño el pelo y tengo las cejas de Brezhnev, si no regresa rápido, yo será salvaje.” Albina responde: “Dios nos permita volver pronto a cocinar para nuestros hombres.” Al día siguiente, Anastasia escribió sus preocupaciones sobre las consecuencias del golpe fallido: “Lo siento mucho, Wagner, Muchos murieron por Bakhmut, ¿y ahora qué? fueron arrojados al lodoa”.

– Sobre una de las mujeres del canal.

“No es una cuestión de fichajes, casi cualquiera puede irse. Yo tengo un contrato que venció en octubre, pero igual puede volver”. Oksana: «Tengo el presentimiento de que “lo mío” se va a subir al último autobús.» Sonrió rojo de furia. El 10 de agosto, Julia dijo: “Te lo aseguro, no dejaré que se vaya. He pagado mis deudas con el país más que suficiente, me he destruido a mí mismo, ustedes son los únicos que realmente pueden entender. Soy médico y no puedo trabajar, me tiemblan las manos como si estuviera borracho, cada pensamiento va hacia él, y no puedo más». La solidaridad de los demás les ayuda y anima. “Chicas, juntas somos más fuertes”, señala Dusheka. Si viviéramos más cerca unos de otros, podríamos ayudarnos más. Conocerte me haría muy feliz.”