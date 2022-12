Nuevos procedimientos para abrir y cerrar números de IVA

El tema de hoy será el tema de los números de IVA llamado “Apertura y Cierre”. ¿Cuáles son los riesgos de usarlo y qué medidas se pueden esperar?

Con respecto a los números de IVA denominados de “apertura y cierre”, se ha introducido una nueva medida en la nueva medición Ley de Presupuesto 2023. El objetivo es evitar la apertura y cierre de números de IVA en períodos cortos, con el objetivo de evadir a las autoridades fiscales. Así vendrá Evasión de impuestos directos e indirectos.

Para abordar este problema, se dedica un capítulo completo a la situación dentro de la nueva ley de presupuesto. El plan exige controles más estrictos, posibles cierres de oficinas y fuertes multas. Veamos juntos cuáles son los riesgos que pueden resultar de esta práctica en particular.

Apertura y cierre del número de IVA: ¿qué es y qué estipula la Ley de Presupuesto 2023?

La práctica de abrir y cerrar el número de IVA en intervalos cortos, evitando así las horas extraordinarias Encontrado por las autoridades fiscales y usted tiene que pagar el impuestoes lo que se conoce comoApertura y cierre del número de IVA“.

Esta es una práctica más común por entidades no pertenecientes a la UE, que puede ser más fácil de rastrear. Todo antes de que el departamento de finanzas pueda involucrarse. Entre las nuevas medidas establecidas en la Ley de Presupuesto de 2023 también se encuentra un plan para contrarrestar los números de IVA abiertos y cerrados.

El plan incluye:

Controles exhaustivos por parte del departamento financiero de los distintos contactos para la apertura de nuevos negocios (de ahí las cifras del IVA), con la posibilidad de un control exhaustivo en oficina, en el caso de actividades consideradas más vulnerables;

Posible cierre de la oficina para quienes no puedan pasar los controles requeridos;

Multa administrativa de 3.000 euros a cargo del contribuyente.

Estos serán los que principalmente tendrán que hacer las comprobaciones. agencia de ingresos. En la práctica, luego de analizar los riesgos, se puede solicitar al contribuyente que se presente en las oficinas de la AdE, con una serie de documentos, para acreditar el ejercicio efectivo de la actividad.

¿Qué posiciones están en riesgo de controles a partir de 2023?

Las categorías que serán monitoreadas son:

Trabajadores por cuenta propia;

empresarios individuales

y representantes legales de empresas, asociaciones o entidades con o sin personalidad jurídica

50 mil euros de garantía

Si no se pasan los controles de la Agencia Tributaria, el nuevo número de IVA solo se puede abrir en Seguido de una garantía bancaria o de seguro por un período no inferior a tres años. y no menos de 50.000 euros. Esto garantiza el compromiso de otra persona. En este caso, dado que el contribuyente no se considera un contribuyente confiable (es decir, tiene miedo de que cierre el número de IVA antes de que se paguen las contribuciones adeudadas y luego desaparezca), se requiere un paso adicional. En caso de infracciones fiscales o infracciones tributarias, la garantía actuará como garantía.