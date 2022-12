Es el primero de la historia – Corriere.it

Tesla como bitcoin?

Tesla superó la capitalización de mercado de $ 1 billón por primera vez en octubre de 2021, y las acciones han bajado más del 65% desde el comienzo del año.

Agregue a eso el hecho de que Musk tuvo que vender varias acciones para cubrir la compra de Twitter, que ya no es uno de sus activos más importantes, según un índice de riqueza de Bloomberg. La participación de Musk en Space Exploration Technologies. A pesar del aparente declive, el multimillonario estadounidense siempre ha desestimado las preocupaciones sobre Tesla. ¡Tesla funciona mejor que nunca! , tuiteó el 16 de diciembre. No controlamos la Reserva Federal. Este es el verdadero problema. Parte de la caída de las acciones de Tesla está relacionada con la caída de las acciones tecnológicas, pero el hecho de que Twitter fuera comprado por el fundador del gigante de los autos eléctricos tampoco convenció a los accionistas. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman acudió al New York Times para comparar el colapso de Tesla con el de Bitcoin. Krugman escribió sin rodeos: No confiaría en Musk para alimentar a mi gato, y mucho menos para dirigir una gran empresa. Agregó que es difícil ver qué podría darle a Tesla el liderazgo a largo plazo en la industria de los automóviles eléctricos. Según él, gran parte de la popularidad de Tesla provino de la percepción de Musk de un tipo inteligente, una imagen que se ha desvanecido en las últimas semanas.