Nuevo juego en Unreal Engine 5 anunciado por CD Projekt RED, oficial – Nerd4.life

CD del Proyecto ROJO Hoy anunció que un nuevo juego de El magoque aún no se llama oficialmente The Witcher 4 pero es reconocible, ya está en desarrollo en motor irreal 5 Marcará el comienzo de una nueva saga.

Así comenzó una nueva asociación con Juegos épicos, dado que el equipo polaco ha decidido trasladar el desarrollo del nuevo The Witcher a Unreal Engine 5, con un proyecto que será íntegramente de “próxima generación” y se centrará en PC, PS5 y Xbox Series X | S.



The Witcher 4, el primer teaser del juego

Aún no hay información exacta sobre el juego pero ya se ha publicado el primero imagen teaser Cómo debe ser The Witcher 4, a la espera de conocer el título oficial.

Dado que este es el comienzo de un archivo nueva epopeyaTambién podemos esperar cambios drásticos en cuanto a ubicación, historia y personajes, pero al respecto esperamos más información. Este es un cambio histórico para CD Projekt RED y The Witcher, considerando que los capítulos anteriores fueron desarrollados sobre el motor gráfico del equipo, REDengine, mientras que en este caso todo se traslada a Unreal Engine 5, para iniciar una alianza tecnológica. Perfil de juegos épicos.

Hablando sobre el uso de Unreal Engine 5, Paweł Zawodny, CTO de CD PROJEKT RED, dijo:

“Un aspecto central de nuestra transformación interna ‘RED 2.0’ es un mayor enfoque en la tecnología, y nuestra colaboración con Epic Games se basa en este principio. Desde el principio, no hemos considerado la opción más tradicional de un ‘acuerdo de licencia’; nosotros y Epic consideramos que es una asociación satisfactoria y duradera Para CD PROJEKT RED, es necesario definir la dirección técnica del siguiente videojuego desde las primeras etapas: En el pasado, invertimos mucha energía en desarrollar y adaptar REDengine con cada secuela.Esta cooperación es emocionante, ya que aumenta la eficiencia y hace que la planificación del desarrollo sea más conveniente, además de brindarnos la posibilidad de acceder a herramientas tecnológicas de vanguardia. No puedo esperar a ver los juegos que crearemos con Unreal Engine. 5!”

Tim Sweeney, fundador y director ejecutivo de Epic Games, destacó muchos aspectos de camaradería:

“Epic ha creado Unreal Engine 5 para que los equipos de desarrollo creen mundos abiertos y dinámicos con un nivel de detalle nunca antes visto. Nos sentimos honrados de trabajar con CD PROJEKT RED para ampliar los límites de la narración interactiva y jugar juntos. Esto beneficiará a todo el desarrollador comunidad en los años venideros”.

El nuevo The Witcher marca el comienzo de una nueva saga para la franquicia, que hasta el momento ha ganado más de 250 premios en el juego este año y muchos más. El teaser del nuevo videojuego muestra un MedallaAcompañado de la frase: “Comienza una nueva saga”. Aparte de esta confirmación inicial de una nueva saga de la franquicia The Witcher, no se han proporcionado más detalles sobre el tiempo de desarrollo o fecha de salida. Mientras tanto, también estamos esperando información sobre la actualización de próxima generación de The Witcher 3 para PS5 y Xbox Series X | S.