Nuevo bono gratis para suscriptores que esperan los juegos de julio – Nerd4.life

Suscriptores a Playstation Plus Se puede reemplazar uno nuevo BONO GRATISvinculado Call of Duty: Vanguard y Call of Duty: War Zonecon el paquete de combate centrado en la cuarta temporada del shooter, Mercenaries of Fortune.

El paquete fue presentado por un avance dedicado, que puede ver arriba, que muestra los contenidos exclusivos de este paquete, gratis para todos los suscriptores de PlayStation Plus. halima zombardiun plano de arma legendaria y una ficha de doble XP.

El nuevo paquete se lanzó para celebrar el lanzamiento de Call of Duty: Vanguard y Warzone Season 4, que trae consigo muchas características nuevas e interesantes, como el nuevo mapa Resurgence titulado “Fortune’s Keep”, así como muchas variaciones aplicadas a Caldera. Mientras tanto, Call of Duty: Vanguard recibe una amplia gama de actualizaciones en mapas, armas y jugadores, así como un crossover con Terminator 2.

paquete de bonificación Paquete de lucha de la temporada 4 Solo los suscriptores de PlayStation Plus pueden descargarlo, y parte del contenido disponible para los jugadores de PS4 y PS5 en este período no se lanzará antes del 1 de noviembre de 2022 en otras plataformas, según el acuerdo de asociación exclusivo en curso entre Sony y Activision en la serie.

Mientras tanto, esperamos anunciar los juegos gratuitos de PlayStation Plus para julio de 2022, que se espera que tengan lugar mañana.