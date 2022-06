En el planeta Tierra TOI-1807b se completa cada año en 13 horas; Aquí hay un exoplaneta muy corto.

Fuera de nuestro sistema solar hay un planeta muy especial, ya que envejeces en un abrir y cerrar de ojos. Hablamos precisamente de OI-1807b, la Tierra donde un año dura solo 13 horas, aproximadamente medio día más otra hora: es el exoplaneta más pequeño y de órbita muy corta que se ha descubierto, con solo 300 millones de años descubiertos. años

Según el sitio web RaiNews, fue descubierto en 2020 gracias al uso del telescopio Tess de la NASA, la agencia espacial estadounidense, y gracias al espectrómetro Harps-N instalado en el Telescopio Nacional Galileo (Tng) del Instituto Nacional de Astrofísica (INAF). ) en las islas Canarias, pudimos descubrir sus secretos. Se ha investigado al respecto estudio personalizado El cual se publica en la revista Astronomy & Astrophysics, y está firmado por un grupo internacional de investigadores liderado por Miembros INAF y Universidad de Padua, Por lo tanto, es una obra con una clara vena italiana. La peculiaridad de TOI-1807b radica precisamente en su corta edad ya que los llamados planetas Usp, es decir, aquellos con un periodo orbital muy corto, han Todos tienen más de mil millones de años.

TOI-1807b, el planeta donde un año solo dura 13 horas: aquí están los secretos

También son objetos de tierras extremadamente raras, incluso si son fáciles de identificar debido a su duración orbital muy corta. El nuevo planeta tiene algunos aspectos interesantes, explicó. Domenico Nardel, Investigador del INAF en Padua, así como el primer sitio sobre el artículo que se publica: “Es el planeta más joven con un período orbital muy corto (USP) observado hasta ahora, tiene solo 300 millones de años y tiene una Tierra- como la densidad. Además, gracias a los datos de Tess y sobre todo gracias a los datos de Harps-N, hemos calculado con mucha precisión el radio y la masa del planeta”. Gracias a este método, fue posible probar que un archivo La densidad del planeta es rocosa. Por lo tanto, del tipo de suelo. Para un análisis más detallado del planeta, se descubrió que TOI-1807b tiene un núcleo de 25% de hierro y sin atmósfera extendida, y no se puede descartar que este último pueda haber sido Eliminado por fotoevaporación Debido a la excesiva proximidad a la estrella madre, una distancia igual a la centésima parte de la distancia que separa al Sol de la Tierra.

“Hasta hace unos años no podíamos al menos imaginar que pudieran existir planetas cerca de su estrella anfitriona -explicó- Nardiello- hoy, gracias al avance tecnológico, hemos podido no solo identificarlos, sino también conocer con infinita precisión su edad, todas las propiedades físicas, si tienen atmósfera o no y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, esto facilitará mucho la comprensión de cómo se forman los planetas (incluida la Tierra) y las condiciones que permiten que nazca la vida”.

🔴 Fuente: Rainews.it