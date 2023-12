Nuevo ataque a Di Martino

Primero Spinalbez, ahora Di Martino. Belén Rodríguez seguro que no se contiene: tras el arrebato de ayer contra Antonino, ahora El gesto de Jawaheri hacia el primero Camarada Stefano. En su espectáculo “Da Natale a Santo Stefano” (transmitido anoche por Rai 2), el bailarín cometió la tontería de contar… Una historia sobre un accidente de motocicleta. Estuvo con Belén en 2012. Pero la corista argentina claramente no lo tomó bien, dado que reacción social Fue inmediato y muy pesado. Detalles aquí.





Belén Rodríguez y el gesto social contra Di Martino

Esta vez, para el otoño. Víctima de la ira de Belin Era Stefano Di Martino. De hecho, apenas unas horas después del atentado contra Spinalbes, la bella argentina acabó siendo eliminada (nuevamente vía redes sociales) incluso cuando Ex pareja de baile. Todo empezó ayer por la tarde, cuando el joven locutor, durante su monoplaza en Rai 2, “Da Natale a Santo Stefano”, contó una anécdota divertida sobre…Accidente en moto con Belenallá por 2012. Los dos solo habían estado juntos durante unos días.

“Estoy en mi motocicleta y Belén está sentada detrás de mí”.“Con sus brazos alrededor de mi cintura y voy más rápido, porque cada vez que ella va me atrapa. Y me encanta. Llevamos tres días juntos, tengo 22 años”, dice Di Martino a los espectadores. Y yo “Estoy locamente enamorado”. Luego la historia continúa y toma un giro trágico. La moto de la pareja chocó contra una Ford Transit y Di Martino comentó en el estudio: “Salgo de la Transit y pienso: ¡Belén! ¡Qué personalidad tan jodida!. En ese momento, el público de Rai 2 se echó a reír, pero la historia aún no ha terminado. “Belén tenía un pequeño rasguño en la muñeca y parecía que tenía el tobillo torcido”, bromea Stefano. “Había médicos, paramédicos y jefes médicos a su alrededor. Auxiliares, pediatras, ortopedistas, dermatólogos… Y yo, que tenía el tabique nasal roto, cincuenta puntos en el brazo izquierdo… estaba en urgencias detrás de una cortina con una enfermera en formación”.

El monólogo sobre Belén estuvo lindo, por supuesto. Pero chocó (y no poco) con Acusaciones de traición Argentina actuó contra Di Martino hace sólo unas semanas. Era natural, entonces, que Rodríguez reaccionara a las palabras de su exmarido con un gesto seco e incontrovertible. Esta mañana Deja de seguir a Stefano En Instagram. Además, según la experta en chismes Deianira Marzano, la corista también había dejado de seguir a varios amigos de la bailarina. Quien haga esto lo estará esperando en breve.