Nueva información y teoría gracias a un actor de doblaje italiano – Nerd4.life

El canal de YouTube italiano Lega Hyrule publicó un video en el que se discuten Nueva información y supuestas teorías encima La leyenda de Zelda: Aliento de lo salvaje 2 Basado en las declaraciones de Pietro Ubaldi, el famoso actor de doblaje de películas, series de televisión y videojuegos, quien en el primer acto prestó su voz para el personaje de Daroc. Ten en cuenta que a partir de ahora encontrarás archivos revelación En el resumen del juego, le recomendamos que no vea el video o continúe leyendo si aún no ha terminado su primer juego de Breath of the Wild.

Como aprendimos del video, Emmanuel de Lega Hyrule tuvo la oportunidad de conversar con él. Pedro Ubaldi, quien dijo que marcó líneas para la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild la semana pasada. Lo que en sí mismo confirma que el doblaje italiano ya está en producción, aunque es imposible probar si todavía estamos en el comienzo o en una etapa avanzada.

Aprendemos de las palabras de Ubaldi que no solo volverá a prestar su voz tu casa, que en sí mismo puede ser inusual para aquellos que jugaron el primer juego de Breath of the Wild, pero también uno de sus predecesores. Desafortunadamente, el actor de doblaje no recuerda el nombre de este personaje, lo cual es comprensible en algunos aspectos porque no es información esencial para su trabajo.

¿Sobre quién trata? Liga Hyrule asume que un archivoencuentra tu darock En cuestión, cada uno de los héroes que existió diez mil años antes de los eventos de The Legend of Zelda Breath of the Wild montó la estatua sagrada del Coloso Rudania. La teoría es que en The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 viviremos, por tanto, la gran batalla del pasado, en forma de flashbacks o quizás incluso desde una perspectiva en primera persona.

De hecho, Link podría participar en el conflicto. Viaje en el tiempo 10.000 años Se convirtió así en el héroe que derrotó a Ganon en el presente y en el pasado. Una teoría tan fascinante como arriesgada, pero no imposible. También tuvimos la oportunidad de explicarles en un especial anterior.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 estará disponible durante Primavera 2023 Exclusivo para Nintendo Switch. Según un rumor reciente, en la secuela podremos empuñar la espada con una precisión de 1:1.