Nueva evidencia respalda la ruta costera para los pueblos de las Américas

Transporte de rocas por glaciares. Foto : Ian Watkinson / EGU

Nueva evidencia sugiere que la apertura del corredor libre de hielo que conecta a Beringia tierra adentro en América del Norte ocurrió miles de años después de las primeras migraciones humanas al continente. Los científicos dicen que el descubrimiento debería reforzar la idea de que los antiguos humanos viajaron a las Américas a lo largo de una ruta costera, pero otros investigadores siguen siendo escépticos.

nuevo Investigación Las Actas de la Academia Nacional de Ciencias señalan la aparición de un corredor sin hielo que conecta Beringia con las Grandes Llanuras hace unos 13.800 años. Estimaciones anteriores sugerían que el paso apareció hace unos mil años, cuando la última Edad de Hielo estaba llegando a su fin. de acuerdo a Trabajo arqueológico anterior , las primeras migraciones humanas al continente norteamericano ocurrieron hace unos 15.000-16.000 años, y posiblemente hace 20.000 años. Los autores del nuevo artículo dicen que sus hallazgos fortalecen la hipótesis de la migración costera, en la que las primeras personas que llegaron a las Américas viajaron a lo largo de la costa del Pacífico.

“El corredor libre de hielo siempre ha jugado un papel clave en las hipótesis sobre la población de las Américas, pero nuestros resultados brindan una fuerte evidencia de que el corredor libre de hielo no ha estado abierto ni accesible para este propósito”, dijo Jury Clark, primer autor. del nuevo artículo y un investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra, el Océano y la Atmósfera de la Universidad Estatal de Oregón, explicó en un correo electrónico. “Esto se ha inferido antes, pero la evidencia de la edad de la apertura del pasaje libre de hielo era demasiado incierta y no se puede usar de manera concluyente para abordar esta cuestión de una forma u otra”.

Clark y sus colegas usaron un método de datación conocido como “datación por exposición a la superficie de nucleidos cósmicos”, que funciona “fechando una roca depositada por la capa de hielo cuando se retiró por primera vez del sitio, con la fecha que nos dice cuánto tiempo hace que se depositó esa roca”. primero por la capa de hielo”. Y expuesto a la atmósfera, “En términos más simples, calcularon los rayos cósmicos para determinar cuánto tiempo permaneció una roca en la superficie de la Tierra.

En un correo electrónico, Ben Potter, un arqueólogo del Centro de Estudios Árticos de la Universidad de Liaocheng en China que no participó en la nueva investigación, dijo que el artículo “no le convencía”. La datación por exposición cósmica proporciona edades mínimas, no edades máximas, dijo, y agregó que los investigadores no han podido proporcionar razones para rechazar otros esfuerzos hasta ahora para desbloquear las capas de hielo, que incluyen Investigación Muestra el surgimiento de un desfiladero sin lagos desglaciado hace al menos 15.000 años.

Es importante determinar el momento de una ruta terrestre que une Eurasia y América del Norte, ya que tiene implicaciones para la primera hipótesis de Clovis. Esta teoría establece que las personas que vivían en Alaska y Yukón viajaron hacia el sur a lo largo del interior hasta las Grandes Llanuras, donde establecieron la cultura Clovis, llamada así por sus distintivas herramientas de piedra. La evidencia arqueológica y genética reciente ha desafiado esta teoría, apuntando en cambio a una migración anterior a Clovis a las Américas antes de que las capas de hielo masivas de la Cordillera y Laurentide se retiraran. “Resolver este debate” sobre las rutas de inmigración “es importante para abordar las preguntas sobre cuándo y cómo llegaron los primeros estadounidenses”, escribieron los científicos en el nuevo estudio.

Clark dijo que los estudios previos que utilizan otras técnicas de datación son limitados, ya que solo muestran que el pasaje sin hielo apareció algún tiempo antes de la fecha adquirida. Por ejemplo, “La fecha de radiocarbono en una pieza de material fósil orgánico solo data de la época en que vivió el material fósil, que podría ser en cualquier momento después de que se abrió el paso libre de hielo; simplemente no sabemos cuánto tiempo antes de la fecha de fundación”. abrió Finanzas Internacionales”. En relación con investigaciones anteriores que utilizaron exposiciones al universo que se remontan a la historia del corredor sin hielo, agregó, es limitada en términos de alcance geográfico y la cantidad de muestras analizadas.

Para el nuevo análisis, Clark y su equipo estudiaron rocas desplazadas heladas a lo largo de 745 millas (1200 kilómetros) de la región de sutura de la capa de hielo Cordilleran-Laurentide, lo que les permitió tomar muestras de 64 exposiciones del universo. Explicó que el equipo pudo “evaluar varias incertidumbres potenciales en las fechas y obtener una fecha promedio sólida para cada ubicación”. El uso de rayos cósmicos hasta la fecha de las rocas puede parecer extraño, pero Clarke lo comparó con un bronceado.

“Cuando la roca se deposita por primera vez al retirarse las capas de hielo, se expone a la atmósfera por primera vez, incluidos los rayos cósmicos que provienen del espacio, viajan a través de la atmósfera y golpean la superficie de la Tierra”, explicó Clark. “Esto sería similar a sentarse afuera por primera vez después de estar adentro todo el invierno y comenzar a exponerse al sol. Una vez que la roca se expone por primera vez, los rayos cósmicos penetran en la roca y producen nuevos elementos, nucleidos cósmicos, en la roca, por lo que con el tiempo, la concentración de estos elementos aumenta”.

Los científicos pueden medir la concentración de estos elementos en el laboratorio, y dado que saben cuántos elementos nuevos se producen cada año, pueden “calcular el tiempo transcurrido desde que la roca quedó expuesta por primera vez por el retroceso de la capa de hielo”, dijo Clark. “Algunas personas pueden cuestionar nuestro método de citas, pero confiamos en que cualquier ajuste a nuestras edades no cambiará nuestro resultado final”, dijo Clark, y agregó: “También confiamos mucho en nuestros resultados”.

Potter no comparte esta confianza y dice que el equipo solo usó una desviación estándar para explicar cuándo se requerían dos. Al utilizar el valor más conservador, la nueva evidencia sugiere una edad mínima para la apertura de las capas de hielo durante algún tiempo entre 13.000 y 15.600 años, dijo. Este rango de incertidumbre es consistente con varios esfuerzos de datación por fluorescencia estimulada ópticamente e infrarroja que sugieren la aparición de un corredor libre de hielo hace al menos 15.000 años, dijo Potter.

Uno de los principales hallazgos del nuevo artículo es que no existió un corredor viable para que la primera ola de humanos entrara a América del Norte por tierra hasta hace al menos 13.800 años, y que los humanos que migraron antes debieron haberlo hecho viajando a lo largo del costa del pacifico Puede que este no sea el caso, lo cual no es tan sorprendente dada otra evidencia, como la arqueología de 15.000 años de antigüedad. Guía En Cooper’s Ferry en Idaho.

Potter cree que no deberíamos descartar el Camino Interior todavía. Dijo que “no existe un consenso generalizado de que las edades más antiguas de los carbones esparcidos en Cooper Ferry estén relacionadas con ocupaciones”, que datan de hace 11.500 y 14.000 años. Por lo tanto, “el paso libre de hielo no puede descartarse como una posible ruta hacia los primeros sitios inconfundibles al sur de las capas de hielo” después de 15.000 años, escribió Potter. Como también señala, todavía no hay sitios fechados inequívocamente a lo largo de la Ruta Costera del Pacífico Norte hace 12.600 años, y ninguno desde las Islas Kuriles hasta las Aleutianas y el centro-sur de Alaska en esa fecha hace 9.000 años, lo cual es un buen punto.

Clark parece estar de acuerdo en este último tema. “Aunque hemos respondido una pregunta sobre los primeros habitantes de las Américas, todavía hay mucho que aprender sobre si realmente llegaron por el camino costero y, de ser así, cómo viajaron; necesitamos encontrar sitios arqueológicos de esta región, ” me dice en su correo electrónico.

La cuestión de cuándo apareció un pasaje interior y cómo los humanos primitivos pudieron llegar al continente sigue sin resolverse. Al igual que en la arqueología, simplemente necesitamos más evidencia si realmente queremos comprender este notable período de la historia humana.