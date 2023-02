Nos veremos pronto. En cambio, la neumonía se lo llevó”.

Mauricio me preguntó:En tu opinión, cuando vas al otro mundo, ¿qué sucede allí?Le respondí: “No lo sé, pero mejoraremos”. “¿Podré conseguir un televisor?“. “No lo creo”. “Ya sabes lo aburrido entonces“Pero no, viviréis en la paz del Señor.” Pues asegurémonos de que el que llega primero espera al último.

Mejores amigos desde hace 50 años, Maurizio Costanzo y Giorgio Asuma, 88, ex presidente de Siae, abogado y hombre de confianza de muchas estrellas del cine y la televisión, se conocieron en 1973. «Fui presidente de Rusconi Film, Lo contacté por una película biográfica sobre De Gasperi.Entonces la política nos obligó a Rossellini. No le importó:Así son las cosas en el mundo“. Pero no nos hemos perdido desde entonces. Al menos una llamada telefónica al día, café todos los lunes y miércoles en el bar Vanni, frente a Rai. Me pidió mi opinión sobre cada uno de sus proyectos, aconsejo en juicios. , ningún desacuerdo en absoluto ».

En el Teatro Parioli, para un espectáculo de Maurizio Costanzo, siempre había un asiento de primera fila reservado para Assumma. «“Si estás aquí, me siento tranquilo“La única vez que los extrañé fue cuando pusieron la bomba en Via Fauro. A partir de ahí, Maurizio me hizo prometer que no volvería a perder un anillo”.

Fue Giorgio quien lo presentó. señorita de felipe. “María era una licenciada en derecho maravillosa, consultora de la Sociedad Fonográfica Italiana en Milán. A menudo lo he oído. Me preguntó si podía encontrarlos. corredor famoso Asistir a una conferencia sobre piratería de discos al margen del Festival de Cine de Venecia. Bodo estaba ocupado, y Vespa también, Mauricio hizo una pausa Y finalmente aceptó. María nos recogió en el aeropuerto.Ni siquiera la miró, casi molesto. En Lido, después de bajarse del barco, se acercó un fotógrafo. Mauricio dijo secamente:Por favor, doctor, aléjese de mí, no quiero a los paparazzi.E incluso en la cena la hizo sentar al otro lado de la mesa Volvimos a Roma y el avión nos golpeó dos veces. Malos problemas en Tarquinia, El piloto aterrizó verticalmente, una maniobra arriesgada, que miedo. “Tuvimos suerte, hoy comienza una nueva vida“Una vez colgamos en el suelo». READ Elenoire Ferruzzi - Gran Hermano VIP Eliminada

Y realmente Diez días después, era sábado, me encontré con María en una taberna de Viale Mazzini. “vine a visitar a la tíaFingí creerle, Maurizio me dijo el lunes: “Sabes, la Dra. De Filippi es inteligente, me gustaría que trabajara como asistente.“Así fue”.

Todo lo demás es vida. Boda en el capitolio en 1995Celebrant Francesco Rutelli’s celebración de recibir un centenar de invitados Villa Asuma. «“Gracias, encontré a la mujer de mis sueños, aquella en cuyos ojos me gustaría mirar cuando me vaya“Él me capturó.

Cada agosto salíamos todos para Ancedonia. A las siete, estábamos solos nosotros dos, desayunando mientras leíamos los periódicos, y luego Maurizio se hundió en la piscina, sin nadar, todavía en el agua con la cabeza fuera. llevar con el cintas de cine toto, Debe haberlos visto docenas de veces, cómo se reía. Por la noche fuimos al salón de baile en un pequeño pueblo de la Maremma con la orquesta local, es solo lento Sin embargo, los de los ladrillos lo disfrutaron. Sin embargo, después de tres días de vacaciones, comenzó a preocuparse, no podía quedarse sin trabajo. “tuve suerteMe lo dijo cuando me fui a Roma.

Antes de conocer a María, nunca había tomado vacaciones. Y Nunca ha estado a dieta antes.. Una mañana, en San Giuseppe, tomamos café y, ante mi insistencia, un postrecito con nata. Por la tarde volví a la misma taberna y el dueño me dijo:Conoces al abogado, tu amigo volvió y se comió doce buñuelos, Uno después del otroLuego vino María que lo mantuvo en un palo Le pidió a las secretarias que le dijeran si su esposo estaba equivocado. Mauricio Dulces comprados en secreto». READ "Estoy bien pero el camino es largo" - Corriere.it

Hablaron por última vez el jueves.

Lo llamé a la clínica. Maurizio estaba mucho mejor, sobrevivió bien a la cirugía menor, mezquino, Ninguno de nosotros estaba preparado para lo peor.. Estaba de excelente humor, hablamos de trabajo, un nuevo guión para una película, un contrato de televisión. Me saludó así:Hasta pronto, no es eso de todos modos, pero la semana que viene salgo.“.