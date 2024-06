Noruega, descubrimiento de valiosos yacimientos de tierras raras

Un descubrimiento excepcional que podría reducir Dependencia europea de las importaciones de tierras raras de China. En Noruega, en la región sureste del país, se ha identificado una empresa minera El “mayor depósito” de tierras raras. Según información publicada por Rare Earths Noruega, la zona contiene aproximadamente 8,8 millones de toneladas de óxidos de tierras raras. Las cifras son mucho mayores que las descubiertas en Kiruna, Suecia, donde se encontraron entre una y dos toneladas de material precioso. Investigaciones posteriores nos permitirán demostrar la validez o invalidez de los resultados. Si se muestran lo suficientemente cautelosos, los juegos de poder de la industria traerán grandes noticias.

Recursos críticos en superimanes y coches eléctricos

Esto no es sólo el país escandinavo el que espera esto, sino todo el Viejo Continente, dada la importancia de estos elementos en diversos sectores. La zona es rica en tierras raras de gran valor. Con 1,5 millones de óxidos de neodimio y praseodimio. Aunque el nombre puede no significar mucho para los no expertos, constituyen recursos cruciales en los superimanes, adoptados en sectores como la energía renovable y la movilidad sin emisiones. Estos datos son el resultado de un estudio de tres años realizado por Rare Earths Noruega, en colaboración con la consultora canadiense WSP.

Al menos hasta ahora, Beijing ha disfrutado de un fuerte liderazgo en tierras raras, con alrededor del 98% del total. El impulso con visión de futuro de la República Dragón para la transformación ambiental, por delante del resto del mundo, ha hecho el resto. Las primeras bases se sentaron en 2007, cuando aún faltaba un mercado real para los coches eléctricos de batería. Desde entonces, el gran país asiático ha reconocido su potencial, mientras que el mundo occidental, acostumbrado a los motores tradicionales, lo ha subestimado.

retraso culpable

La adopción de la segunda acción tuvo implicaciones importantes para los hechos históricos, que ahora estaban comprometidos a reducir la brecha. Igualar la lista de precios de las marcas chinas es una tarea imposible, debido a los altos costos de mano de obra y materias primas. Esto plantea serias dudas a Giorgia Meloni, quien en una entrevista reciente calificó el abandono de los motores de gasolina y diésel como una “locura ideológica”. La prohibición prevista de los sistemas de combustión interna a partir de 2035 no es muy convincente. Aunque la elección de la Comisión Europea sobre el papel se basa en principios aceptables, como la reducción de la contaminación, la transición medioambiental enfrenta dificultades para afianzarse. Esto es aún más cierto en los países donde el ingreso promedio de la población tiende a ser bajo.

Para una familia media de nuestra península, por ejemplo, hacerse cargo de los gastos necesarios para adquirir un BEV supone una carga muy grande. Sin embargo, los bonos ecológicos agotados en pocas horas nos permiten ver un rayo de luz en la lucha contra el smog. Grandes noticias llegan ahora desde las frías tierras de Noruega. La máxima ambición de la empresa es desarrollar un proceso de producción integrado y sostenible. “De lo mío al imán”Capaz de cubrir el 10% de la demanda europea, el mismo nivel mínimo de autonomía que marca la Autoridad Comunitaria para los biomateriales. Si el objetivo estaba lejos, el día se ha acercado.