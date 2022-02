non c’è tempo da perdere!

Poste Italiane triplica il Cashback, ghiotta occasione da non perdere fino al 28 febbraio. Scopriamo i dettagli dell’iniziativa.

Dal 1° al 28 de febrero de 2022 il cashback di Poste Italiane vale tre volte. I limiti si spostano in avanti ei clienti dell’azienda possono gioire.

La notizia della cancellazione del reembolso de estado è stata accolta nei mesi scorsi con malumore da chi ha partecipato all’edizione del 2021. L’idea di guadagnare sulle spese effettuate era e rimane alletante ma non bisogna disperare. Programmi simili sono attivi e lo saranno durante tutto il 2022. Publicar italiano, per esempio, ha ideato un cashback che permette di ottenere fino a 10 euro al giorno di rimborso. Anzi, hasta el 28 de febrero sarà di 15 euro il limite giornaliero. Scopriamo come approfittare dell’interessante iniziativa.

Cashback di Poste Italiane, i dettagli

Poste Italiane ha activado un programma che prevede un rimborso di massimo 10 euros al giorno per ogni transazione economica effettuata tramite carta Postepay. Per ogni transazione si riceverà massimo 1 euro por un pago mínimo di 10 euro di spsa. Gli acquisti devono necessariamente essere effettuati presso i punti vendita aderenti. Per scoprire i negozi più vicine basterà accedere all’App Postepay ed entrare nella sezione “Vicino a te” (citiamo Esselunga, Eni, IP, Pam Panorama, Carrefour, COOP Centro Italia e Mercatò).

Il pagamento avviene in maniera rapida y sicura, simplemente agregando el Qr-Code con la aplicación. Tramite l’applicazione occorrerà inserire, al momento della transazione, l’importo da corrispondere ed autorizzare il pagamento. In questo modo si potrà ricevere 1 euro por ogni 10 euro di spesa. Per iniziare a partecipare al programma occorrerà semplicemente scaricare La aplicación Postepay e associare la carta de pago.

Febbraio, le buone notizie triplicano!

Ottime notizie per gli iscritti al programma Cashback di Poste Italiane. Durante el mes de febrero, le transazioni varranno el triplo. Significativo che per ogni transazione Postapay si riceveranno 3 euros e no 1 euro con un mínimo de 10 euros. Il limite di rimborso giornaliero, dunque, diventa di 15 euros hasta el 28 de febrero de 2022.

Occorre affrettarsi, dunque, per ottenere guadagni tripli. Allo stesso tempo bisogna approfittare il più possibile dell’occasione offerta da Poste Italiane con il cashback. Ricordiamo, infatti, che il programma fiesta del 31 de marzo dell’anno in corso, salvo proroghe.