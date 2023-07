No vaciar, pegado hasta diciembre y luego veré

“En Nápoles se acostumbraron bien a mí desde el punto de vista de la ilusión y la alegría, aquí es diferente. Se reabre la escalera de los recuerdos, encuentro a mis jóvenes compañeros y la ciudad ha cambiado. Hay hasta semáforos…” Luciano Spalletti Al margen del evento Certaldo nel Pallone, en el pequeño pueblo toscano.

Por primera vez, el técnico habló con libertad tras el Scudetto y se despidió del Napoli. Señalando que sí, necesita un descanso, pero definitivamente no un año:¿año sabático? Lo inventaste y lo llevas contigo mismo, dije que necesitaba recuperar el aliento y arreglar las cosas. Toma un tiempo, luego veo lo que está pasando frente a mí y evalúo las cosas que necesito. Necesitaba quedarme quieto y aprender de los otros entrenadores. Pero no me gusta el concepto de un año sabático, no es que lo sepas si vuelvo el año que viene. Tus necesidades cambian y te atraen otras cosas.“.

Spalletti sobre el futuro y la selección

Sobre el futuro:”Siempre se necesita la pasión del juego con el balón. No se dice que uno busque necesariamente cosas excepcionales. Necesito emoción, busco sentimiento, más allá del nivel. Me han dado una alegría inmensa en Nápoles, porque, a pesar de lo grande que hemos hecho, ninguna grandeza vale la alegría que me han dado. Es imposible corresponder la alegría que me han dado, siempre defenderé al Napoli”.. entonces, Spalletti añadió: “¿Nacional? No seas malo, definitivamente todavía estoy despierto hasta el año nuevo. Entonces ves cómo me siento, si amas algo como amas a Napoli, es difícil. Los fanáticos me abrazan y los señalo.“.