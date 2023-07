No soy una dama, que decepción para Mara Mayonchi y Sabrina Salerno

no soy una dama5 héroes del programa presentado por So Much More Alba Paretti en Rai 2 el jueves 6 de julioSon entretenimiento, ironía, diversión, alegría y talento. Todos, con su propia voluntad de ponerse a prueba y su dinamismo para afrontar los retos, consiguen crear un ambiente vivo, enérgico y divertido. Para realizar el milagro con el presentador, bastante cómodo en el papel, ciertamente no son los “detectives brillantes”: los cónyuges. Mara Mayonchi y Filippo Magnini que lo formó Sabrina Salerno y Christina Davina – Pero Drag Queens Internacionales – Vanessa Van Cartier, Maruska Starr y Elektra Bionic Unidos con los competidores, todos son diferentes y están emocionados de estar en ese escenario.





En el espectáculo, 5 nuevas pociones toman protagonismo en cada episodio (hay 5 en total): los personajes deben completar tres pruebas simbólicas de este arte: pasarela, sincronización de labios e improvisación. El mejor, elegido por los padrinos/maestros de los participantes (las tres carreras internacionales), gana la carrera y vuela directo a la final, mientras que los otros cuatro son eliminados y deben revelar su identidad. Finalmente, los brillantes detectives tienen que descubrir los personajes importantes que se esconden bajo varias máscaras, al igual que ne El cantante enmascarado Dirigido por Milli Carlucci. Por primera vez desde que comenzó la competencia por la final, también hay una pareja (posiblemente comediantes), que son los ganadores de Date Tonight. aunque estoy fuera del juego fabio volco (Angélica), Roberto Capúa (vulcania), pablo ciavarro (Anna Laconde) H Felipe Nardi (Vivian Fuma).

Los ingredientes para un espectáculo innovador, fresco, inteligente y emocionante están todos ahí, pero algunos elementos dejan mucho que desear, y ahora veamos juntos los altibajos de la segunda noche para entender mejor de qué estamos hablando.

Arriba

A veces la edad no es suficiente para volver a sonreír, otras son solo un episodio de no soy una dama Y dos personajes locos como Nancys Dejar todos los problemas a un lado e incluso empezar a reír con ganas otra vez. Ya desde el ensayo de “Podium”, el dúo se destacó bebiéndose durante el show en tacones de aguja. Luego, la “sincronización de labios”, el arte de interpretar el canto en reproducción y coordinar los movimientos del cuerpo con los labios y la música. Ciertamente no es algo fácil de hacer, pero incluso si la pareja no se sincroniza del todo con la letra de la canción, el resultado final es muy satisfactorio, gracias en primer lugar y sobre todo a las cómicas expresiones faciales de las drag queens y luego a las excéntricas -movimientos de línea que hacen que la actuación sea aún más emocionante. La única premisa que se ha redactado sobre los héroes de esta noche es Gigi y Ross Moghaddam. hecho en el sur.





Vanessa Van Cartier, Maruska Starr y Elektra Bionic Actúan sobre sus caballos y regalan al público momentos de puro placer. Elecktra Bionic sugiere modelar con tacones como una auténtica heroína y dice que son necesarias tres fases para poder hacerlo bien: “Porte, elegancia y seducción. Tienes que ser seductor, porque la audiencia tiene que mantener sus ojos en la drag queen.“; vanessa vancartier En su lugar, explique 3 reglas para una sincronización de labios perfecta:”hay que estudiarlos Palabras de memoria Porque si te demoras, la magia de la actuación se desvanece. Entonces dirérespiración’: Saber el momento, porque cuando estás sincronizando los labios, tienes que ver las venas de tu cuello, eso es una gran parte de dar la ilusión de que estás haciendo un buen trabajo. Finalmente, elTienes la intención de vivirlo todo.El juez completa una prueba de sus habilidades y pasa a las notas de la pieza que da título al espectáculo de Baretti; Maruska estrella Finalmente improvisa una canción que canta en vivo en sus shows desde hace 10 años: “soy lo que soyPor Gloria Gaynor. Tres grandes actuaciones de tantas mujeres como sea posible que saben lo que hacen y lo muestran en el escenario con tanta pasión.

También es destacable la visualización Roberto Capúa bajo el disfraz vulcania, una drag queen que luce una peluca verde, un vestido blanco ceñido ya veces anguloso y unas larguísimas uñas como una auténtica villana, característica que también se aprecia en su mirada congelada. Un personaje incuestionablemente imperdible abandona tristemente la escena después de perder un partido contra The Nancys. Capua, además de dar una gran prueba de sí misma, explica por qué está en el programa: “El significado de mi publicación es que todos sepan que los transgresores son personas que hacen un gran arte, montan un espectáculo, son divertidos, son una alegría, pero Debajo siempre hay una historia detrás de cada uno de ellos.El discurso final, que se combina con las palabras pronunciadas en el video de presentación, provoca a las tres reinas de la noche, cuyo ritmo es el juez de las actuaciones de los competidores.

Finalmente, ser alabado es también la intención Vivian fumajugado antes Felipe Nardi; Una figura con el pelo rojo llameante que recuerda un estilo del siglo XVIII y, según Vanessa Van Cartier, la Reina de Corazones. Alicia en el país de las Maravillas. Incluso solo por su apariencia, con la bandera inglesa pintada en el vestido y el maquillaje impecable, merece mención, sin desmerecer sus acciones llenas de ironía, incluido el desafío de improvisación y el discurso final de triunfo sobre el dúo cómico. :”Si no calculé mal, solo quedaríamos dos: yo y esa otra chica. ¡El ojo experto de Jury no estropeará mis sueños o me convertiré en una hiena! ¡He estado en segundo lugar antes y no volverá a suceder! ¡La número uno es Vivienne Smokes!“.





fracasos

El primer flop para la segunda apuesta que damos Mara Mayonchi, la única que por el momento no parece querer interactuar ni con su compañero de equipo Filippo Magnini, que parece hacer todo el trabajo de “investigación”, ni con las otras integrantes del equipo, Sabrina Salerno y Cristina D’Otes, excepto en raras ocasiones. ¡Vamos Mara, queremos verte atacar, actúa!

El segundo debe atribuirse a Salerno Por su pasión por ganar y las reacciones infantiles de las que somos testigos cada vez que los otros dos detectives entienden quién está detrás de la máscara. Igualmente triste, la corista quiere saber qué piensa esta última sobre las identidades de los competidores en la carrera por vencerlos con el tiempo. Entendemos el espíritu de competición, por otro lado, el espectáculo y la propia Alba Paretti también juegan en esto, pero la expectativa de que le enseñen el cuaderno con sus apuntes nos parece un tanto excesiva. Es una posición que necesita ser reconsiderada.

El tercer lote de no soy una dama se transmitirá en Rayo 2, jueves 13 de julio Alrededor de las 21:30. Recuerda que la primera apuesta ganó es funkque encontraremos en el esperado final con Las Nancias.