No More Heroes 3 anunciado para PlayStation, Xbox y PC con mejoras de última generación – Nerd4.life

XSEED anunció la llegada de No más héroes 3 también en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X | S y PChaciendo de Grasshopper un eficaz juego multiplataforma y acabando con la exclusiva de Nintendo Switch, plataforma que hasta ahora era la única consola en la que ha estado.

Todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento, pero se espera que el juego esté enOtoño 2022, a la espera de más información. Según el editor, No More Heroes 3 llegará a “nuevas plataformas” con “Gráficos HD mejoradosmayor velocidad de fotogramas y tiempos de carga más cortos”, lo que probablemente signifique algunas características específicas de las versiones de PS5 y Xbox Series X|S, así como de la PC.

XSEED Games abrirá pedidos anticipados para copias físicas de No More Heroes 3 Edición del primer día En Xbox One y Xbox Series X | S, PS5, PS4 por $59.99, en una edición especial que incluye una copia del juego, un libro de arte de 5,3 x 7,3 pulgadas con más de 70 páginas de ilustraciones, un CD con canciones de un clip de audio y una placa de motocicleta conmemorativa de Santa Destruyéndolo todo dentro de Cofre especial con ilustración de Yusuke Kozaki.

XSEED es el editor norteamericano, por lo que estamos esperando información sobre la distribución europea del lanzamiento físico del primer día, que debería seguir siendo compatible. Para obtener más información sobre el juego, lo remitimos a nuestra revisión de No More Heroes 3 en Nintendo Switch.