No hay gas ni petróleo para la Unión Europea. Estados Unidos se está deshaciendo de nosotros, ¿te lo agradeció Draghi Blinken?

Cada hombre tiene sus prioridades. los gobiernos también. El ejecutivo italiano parece estar recibiendo aclaraciones de EE. UU. sobre los 300 millones de rusos ficticios para desestabilizar gobiernos extranjeros que 007 habría seguido en el exterior en los últimos ocho años. Coincidentemente, el recibo de su existencia 12 días desde la cara legislativa en Italia.

Realmente al azar. Pero es tan capaz de causar tal terremoto político que hizo que Mario Draghi tomara el teléfono y hablara directamente con Anthony Blinken, el Secretario de Estado de los Estados Unidos.

Dinero desde Moscú, una llamada telefónica entre Blinken y Draghi. Y sobre la energía: Moscú no nos dividirá [di Tommaso Ciriaco] https://t.co/UnHwXvwztB república 15 de septiembre de 2022

Según informan los medios, La convocatoria también tendrá un segundo tema prioritario: una emergencia eléctrica, un punto delicado en la agenda política de Roma. Sin embargo, queda a voluntad de ambas partes No se traducirá en algo que permita a Vladimir Putin dividir Italia y Estados Unidos.. Aplausos en la sala, cierre de créditos y desvanecimiento.

¿Por qué términos cinematográficos? Porque a menos que se haya cometido un error fatal antes tiempos financierosun diario poco acostumbrado a los obstáculos morales, Reconstruir el clima perfecto entre las dos orillas del Atlántico no será más que una película. No particularmente exitoso. De hecho, visto a través de los ojos de un espectador en nuestra casa y desde el ángulo de los billetes de Stratosphere, esto es un auténtico horror. El periódico Al-Madina, de hecho, a más tardar ayer relanzó esta noticia,

ÚLTIMA HORA: los jefes de esquisto de EE. UU. han advertido que no podrán salvar a Europa a medida que aumenten los suministros de energía este inviernohttps://t.co/dgcUS300LN pic.twitter.com/wjlQqgmaqv – Tiempos financieros 14 de septiembre de 2022

Cual – Ante el fracaso total de la estrategia energética europeaque fue confirmada por la fuerza por Ursula von der Leyen en su amable discurso en Estrasburgo, configurada como una posible acusación de Europa por su perpetuo papel de rehén. Y con gran riesgo de colapso económico y social en los meses de invierno..

De hecho, la industria del petróleo de esquisto estadounidense ha advertido claramente a las autoridades sobre la imposibilidad de aumentar la oferta de petróleo y gas licuado. trabajando desde rescate La energía del antiguo continente este invierno. De hecho, Estados Unidos, el engaño del GNL de que esta primavera generó la ilusión de una liberación inmediata e indolora de Gazprom, en gran medida le ha dado la espalda a Europa. Y en el peor momento, en un cese total de flujos desde Moscú Y con los precios en el mercado al contado subiendo de nuevo. que ya ha causado un riesgo de llamada de margen para las empresas de servicios públicos, Como obligar al menos a cuatro gobiernos europeos a intervenir en los rescates multimillonarios.

En definitiva, seducidos y abandonados. expertamente. Porque ahora parece que Europa no tiene alternativas estructurales, más allá de las de un mercado con valoraciones incontrolables para las empresas. Nuestra producción es la misma, y ​​Estados Unidos no puede decidir de la noche a la mañana bombear más suministros.Dijo Will Vanloh, número uno del grupo de capital privado Quantum Energy Partners, uno de los mayores inversores en el sector del esquisto. Excepto entonces, deja de lado cualquier tono diplomático simple: No hay un próximo plan de rescate para Europa, ni para el petróleo ni para el gas.

La risa de Vladimir Putin se puede escuchar claramente.. También porque EEUU, como es costumbre -una vez logrado el objetivo- no duda en decirte las cosas a la cara como son: Los inversionistas de esquisto de Wall Street no serán bendecidos con grandes aumentos en la producción, ya que claramente están apostando por un modelo de baja producción que genera altas ganancias.Ben Dale, CEO del grupo de capital privado Kimmeridge Energy, confirmó Al tiempos financieros.

Y para los que aún creen que todo El reconocimiento de la posición legítima e incorrecta de Estados Unidos es solo resultado de la propaganda pro-Putinaqui estan estas dos imagenes



Impacto de los Tres Choques Energéticos en el Producto Interno Bruto de Diferentes Países (1974, 1979 y 2022)

Fuente: Financial Times



Equivalente a $ 1 mil millones en emisión de bonos globales ESG

Fuente: Bloomberg

Pueden obligar incluso a los rusofóbicos más severos a reconsiderar sus creencias. De hecho, si Estados Unidos no tuvo un impacto en su PIB debido a la actual crisis energética, entonces Alemania, Italia, Grecia y España en realidad pagaron una factura mucho más alta por la oposición con Moscú que en las crisis energéticas de 1974 y 1979. Porque la segunda imagen nos muestra cómo parece que las emisiones de bonos ESG de este año están destinadas a romper el récord histórico de 2021 en lugar de poco a poco. En realidad decir adiós a la ilusión Color verde allana el camino para uno nuevo piscina de fósiles de guerra y emergencias geopolíticas.

Que, por cierto, verá a los jugadores estadounidenses en la primera fila, mientras que Europa corre el riesgo de un aislamiento total. Y una devastadora crisis de precios, inflación neta de la eurozona en 8%. ¿Mario Draghi le mencionó la pregunta a Anthony Blinken durante su llamada telefónica? Y de ser así, ¿cuál fue la respuesta del jefe de la diplomacia estadounidense? Claro, 300 millones de personas en Rusia es un tema que preocupa más a las familias y empresas, pero al menos en aras de la integridad de la información, Sería interesante saber de qué muerte debemos morir..