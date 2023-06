No, Betelgeuse no se convertirá en supernova en “docenas de años”

La fecha de caducidad de Betelgeuse, una estrella masiva moribunda a unos 642 años luz de la Tierra, es un tema candente en astronomía debido al extraordinario tamaño de la estrella y la etapa de su ciclo de vida.

Betelgeuse tiene una masa entre 10 y 20 veces la de nuestro Sol, y su radio es unas 900 veces mayor. Se quema rápidamente y pronto morirás (en el sentido cósmico).

Cuando las estrellas mueren, expulsan la mayor parte de su material al universo en una magnífica explosión llamada supernova. Si las condiciones son las adecuadas, la supernova deja atrás una nebulosa estelar tranquila.

Nuestro sol pasará por este proceso en unos 5 mil millones de años., pero Betelgeuse está mucho más cerca de su final. Y mientras las estrellas en el universo lejano Yendo supernova todo el tiempoBetelgeuse en nuestra galaxia, básicamente en nuestro umbral en términos cosmológicos.

A principios de este mes, un equipo de investigadores publicó un dossier Hoja al servidor de preimpresión arXiv. En el documento, el equipo planteó la hipótesis de que Betelgeuse ya estaba en la “etapa tardía de la combustión primaria de carbono” y, por lo tanto, era un fuerte candidato para la supernova más inminente de nuestra galaxia. “Según esta cifra, el núcleo colapsará dentro de unas pocas decenas de años después de que se agote el carbono”, escribieron los investigadores.

en las redes socialesAlgunos han interpretado que esto significa que se producirá una supernova en el próximo siglo, o incluso en las próximas décadas. Pero quemar carbón es un proceso lento, incluso si Betelgeuse- Que se nos permite escribir tantas veces como queramos sin sobrenatural ramificaciones – en ese punto.

En un correo electrónico a Gizmodo, Hideyuki Saio, astrónomo de la Universidad de Tohoku y autor principal del preprint, le dice a Gizmodo que el equipo espera que la supernova ocurra “en menos de unos pocos cientos de años”.

Hasta cierto punto, un rumor sobre Saio La línea de tiempo revisada es una víctima de las personas que no leen detenidamente las conclusiones de su equipo. papel. Pero aun así, los científicos no afiliados a la investigación dicen que el modelo del equipo no explica la posición de la estrella.

Emily Hunt, astrónoma de la Universidad de Heidelberg que no estaba afiliada al último periódico, en una llamada telefónica a Gizmodo. “El hecho de que un modelo explique la retroalimentación no significa que el modelo sea correcto”.

Hunt agregó: “Es realmente desafortunado que hayamos visto a tantas personas tomar este documento y tomarlo como un evangelio, cuando en realidad es solo una interpretación de las notas”.

Betelgeuse es muy pequeña –Hace unos 10 millones de años—pero arderá mucho más rápido que el sol. A lo largo de su evolución, Betelgeuse puede haber cambiado de color en el cielo nocturno, lo que explica por qué Las descripciones antiguas de la estrella describían la bola roja de gas como más amarilla..

En los últimos años, Betelgeuse ha estado sujeta a una cantidad inusual de actividad, lo que generó un debate sobre cuándo ocurrió la fatídica supernova. En 2019, la estrella tuvo una eyección de masa superficial, expulsando de su superficie alrededor de 400 mil millones de veces más que la masa de una de las eyecciones coronales (CME) de nuestro sol. Según la NASA.

La estrella gigante está muy atenuada. El período se conoce como el Gran Oscurecimiento. Los astrónomos ahora creen que la causa del oscurecimiento Los eructos estelares dispersan el polvo de la estrella, parcialmente oscurecido por Betelgeuse Desde el punto de vista.

dijo Miguel Montargues, astrónomo de la Sorbona y uno de los autores del libro 2021 hoja en la naturaleza describe el polvo de Betelgeuse, en un correo electrónico a Gizmodo. “Sin embargo, si Betelgeuse tuvo un intercambio previo de materia con un compañero escondido dentro o cerca de la propia estrella, o con un compañero previamente muerto, podríamos encontrarnos con una evolución no unilateral de una estrella con muchos parámetros inciertos. Esto dejaría abierta la discusión. de su evolución.”

Montargis dijo que el modelo del equipo requiere un radio solar mayor (alrededor de 1.300 soles) que el observado (alrededor de 800 a 900 radios solares), y si Betelgeuse se hubiera encogido tanto como afirmaba el equipo, los astrónomos verían que la materia se rendía ante la estrella.

Montargis agregó: “Tengo que enfatizar que con nuestro conocimiento actual, asumiendo el escenario de estrellas que no interactúan y del que no tenemos motivos para deshacernos, Betelgeuse debe estar en un núcleo de helio y debería explotar en al menos decenas de miles. de años.”

De manera preocupante, la fase de combustión de Betelgeuse, es decir, el elemento que la estrella está utilizando actualmente como combustible, no está clara en las observaciones. A medida que las estrellas progresan a lo largo de sus ciclos de vida, queman diferentes combustibles (como hidrógeno y helio), y la combustión de carbono se produce en los estertores de muerte de la estrella.

“Una de las dificultades con este problema es que Betelgeuse, que quema carbono, podría tener exactamente el mismo aspecto que tiene ahora, y es por eso que existe esta controversia”, dijo Meredith Joyce, astrónoma del Observatorio Konkoli en Hungría, en un correo electrónico a Gizmodo. “Si una estrella experimenta combustión de helio versus combustión de carbono simplemente por observación, ¡podemos dejar de discutir!”

Junto con dos coautores Joyce Publicar un comentario Refutación del artículo del equipo de Saio en las notas de investigación de la Sociedad Astronómica Estadounidense. El equipo de Joyce planteó la hipótesis de que el equipo de Saio usó un radio de Betelgeuse incorrecto al hacer sus afirmaciones, y la forma en que diseñaron la estrella finalmente resultó en una línea de tiempo inexacta (es decir, demasiado cercana) para el final de Betelgeuse.

Joyce agregó: “Nuestro equipo confirma que el tiempo de Betelgeuse hasta que ocurrió la supernova es de 100.000 años, un número que proviene (principalmente) del estado de combustión del helio”. No sería científico ser más preciso que eso; Hay tantas incógnitas en el modelado estelar”.

Todos están de acuerdo en que medidas más específicas de la distancia de Betelgeuse serán útiles para determinar el verdadero brillo de una estrella y, por lo tanto, su lugar en su ciclo de vida.

Todo el mundo quiere ver morir a una estrella, que puede ser la razón por la que la gente se emociona tanto con los términos “unas pocas docenas de años” en Saio et al. papel. Cuando la investigación encontró que Betelgeuse se convertiría en supernova en un marco de tiempo más rápido de lo previsto en artículos anteriores, y escalas de tiempo de siglos muy cercanas en términos estelares, estaba destinado a crear un revuelo aún mayor que la investigación que confirma que Betelgeuse todavía tiene una manera. para ir largo para cortarlo.

Pero si está ansioso por ver una supernova, es mejor que no busque más allá de nuestro gigante local. Montargis dijo que las estrellas eta Carinae y VY Canis Majoris (que el Instituto Astrofísico de Minnesota llama “Betelgeuse con esteroides”) son las mejores apuestas para la próxima supernova en nuestra galaxia.

O siempre puedes esperar telescopios espaciales como Webb o Hubble Para obtener imágenes de la próxima supernova, en algún lugar del universo exterior. Otros telescopios, como los de Próximamente inaugurará el Observatorio Rubin en Chile— tendrá como objetivo obtener imágenes del cielo nocturno continuamente, con la esperanza de capturar eventos fugaces como el comienzo de una supernova a medida que ocurren.

