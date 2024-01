“Necesitamos inmigración, deportemos a dos millones de inmigrantes a África” – Corriere.it

a Mara Gergolet

El pasado 23 de noviembre, en el lugar donde el régimen de Hitler planeaba la solución final para los judíos, Martin Sellner, de 35 años, se reunió con miembros del AfD. Ahora el segundo partido alemán empezó a utilizar el término principal de la conferencia: reinmigración.

BERLÍN – No hay nada casual en este encuentro Una conferencia secreta de extrema derecha en Wannsee, en las afueras de Potsdam,

Donde el régimen de Hitler planeó la solución final para los judíos. Allí, en una estructura construida por Lorenz Adlon, hijo del fundador del hotel, que es uno de los símbolos de Berlín, se reunió un pequeño grupo para Aclarando el gran plan y la solución al problema de la inmigración. ellos Deportación a ÁfricaEn un país que consintió y cuyo nombre no fue mencionado, tal como los nazis planearon en 1940 (idea que luego fue abortada) enviar 4 millones de judíos a Madagascar. Todos ellos son muy vagos, todos llenos de referencias históricas, teniendo mucho cuidado de no cruzar oficialmente la línea roja y de no utilizar directamente la terminología nazi. Inmigración, el nuevo lema de quienes ostentan el cargo de canciller Llamó fanáticos a Schultz.

El austriaco Sellner, de 35 años, escucha al partido Alternativa para Alemania La fecha era el 23 de noviembre y así lo informó el sitio web de investigación alemán.

La noticia fue recogida al día siguiente por varios periódicos nacionales. El precio de la inscripción fue de 5 mil euros.Para financiar futuras actividades, hay veinte invitados. pero Son los nombres que llaman la atención. el orador principal Martín Sellner, una joven estrella de la nueva extrema derecha y al borde de la subversión europea. Sin embargo, no es hierro viejo. 35 años austriaco Con un mechón frondoso apoyado a la derecha y el pelo bien afeitado hacia atrás -como los futbolistas-, también es un faro Nueva riqueza En Alemania. En 2018, Gran Bretaña le prohibió de por vida entrar en su territorio. Por ideas extremistas y racistas. Ha escrito varios libros, incluido el que le dio a conocer como Identitr! Geschichte eines Aufbruchs (que puede traducirse como ¡Identitarios! Historia del despertar) hasta el último programa lanzado hace unos meses, Regime Change von rechts. Estrategia SKZ (Cambio de régimen desde la derecha: un plan estratégico). Sellner fue uno de los primeros en hablar de ello. Reemplazo racial. Y quizás sea él -con cierta ambición intelectual, y métodos cultivados y misteriosos- en quien Michel Houellebecq se inspiró en su libro Sumisión (2015). O al menos lo había declarado proféticamente de alguna manera. READ Lola Davitt, una asesina arrestada por el asesinato de París - Corriere.it

En lugar de eso, escúchalo en el Hotel Wonsee. Parte representativa del Partido Alternativa para el DesarrolloEs el partido que ahora supera el 20 por ciento de los votos a nivel nacional. Roland Hartwig, portavoz de la líder nacional Alice Weidel. El líder de AfD en Sajonia-Anhalt, la facción más extrema del partido, y otros dos miembros destacados de AfD y también dos políticos de la CDU: más precisamente, miembros de AfD.

Vertuunión, El ala más derechista de la CDU es el ex jefe de los servicios internos Hans Georg. masen (que fue volado en su momento por proteger a agentes neonazis) desea fundar su propio partido declarado y es claramente de derechas. Y luego médicos, empresarios del deporte y la alimentación, juristas y abogados.

Plan de remigración para 2 millones de personas Pero estábamos hablando del plan. La discusión de Sellner giró en torno a la tesis de la remigración.. Planear Hasta dos millones de inmigrantes son deportados de Alemania a África. Es decir: tres secciones: Inmigrantes, refugiados e incluso ciudadanos con pasaporte alemán que no han logrado integrarse. Sellner también advirtió a AfD: Lo más difícil, si tomo el poder, será el traslado de población. En sus pensamientos, que parecen una simple locura a quien los mira por primera vez y que, en cambio, predicen en su cabeza el miserable futuro de Houellebecian, hay un plan pero también una llamada a la acción.

Al día siguiente de publicar la investigación periodística que realizó CorrectivoLas reacciones no faltaron. El Canciller Schulz se pronunció diciendo que protegemos a todos, independientemente de su origen, color de piel o lo molesta que sea una persona para los fanáticos con delirios de integración. READ « ¿Llevando a los chicos al delirio? No »- Corriere.it

Los participantes también hicieron oír su voz. Hartwig, el portavoz de Weidel, dijo que ya no estaba. A la reunión a título personal sin notificar a su presidente.. La tesis fue adoptada por casi todos los demás colegas. Pero al mismo tiempo uno no puede dejar de notar que el propio Hartwig informó que estaba leyendo el último libro de Sellner (sobre el cambio de régimen) y que encontró Muchas ideas interesantes. Como es El partido Alternativa para Alemania reitera, en un comunicado oficial, que los inmigrantes son el principal problema en Alemania:Deberíamos poder retirar los pasaportes de los delincuentes Es necesario volver a migrar (Entonces la palabra entra oficialmente en su política). No es aceptable que personas que odian a Alemania y sus valores se conviertan en ciudadanos. Que violen a mujeres, ataquen a personas inocentes con cuchillos y que no los deporten para obtener su pasaporte alemán. Y luego aparecen en las estadísticas como delincuentes alemanes.

El AfD es desde hace mucho tiempo el segundo partido más grande de Alemania (Después de la Unión Demócrata Cristiana), goza de mayor unanimidad que los socialdemócratas, los verdes o los liberales en el gobierno. Decir que son una minoría, que tres cuartas partes de los demás alemanes les desagradan o los miran con extrema sospecha, es cierto. Pero mientras se preparan para quedar primeros en las tres elecciones regionales programadas para el este de septiembre, ese sentimiento ya no es suficiente para ejercer su peso en la sociedad, y ahora en la política. Incluso mirar hacia otro lado, en busca de referencias casi obvias a la era nazi, cuando algunos términos se invocan simbólica y siniestramente (pero no se citan), puede resultar tranquilizador. Pero es un consuelo para los ciegos, o más bien para los que insisten en no querer ver. READ "Un acuerdo entre Biden y McCarthy sobre el techo de la deuda" - Corriere.it

