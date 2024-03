Donald Trump tiene una semana para pagar 464 millones de dólares. Si no puede obtener el monto total, no podrá apelar el juicio civil en curso en Nueva York en el que fue declarado culpable de fraude financiero en febrero pasado. Si no se llega a una solución antes de fin de mes, el candidato presidencial republicano de 2024 podría enfrentarse a la confiscación de sus activos inmobiliarios. Los abogados del multimillonario, o más bien los del ex multimillonario, pidieron al tribunal que pospusiera el plazo y redujera el depósito requerido a 100 millones de dólares. Habrá también otra solución: es posible que Trump recurra a una empresa escrow que le garantice, pero entre las 30 empresas especializadas que consultaron los intermediarios financieros ninguna está dispuesta a cubrir la garantía. Todos requieren liquidez y rara vez aceptan activos inmobiliarios como garantía. y en efectivo El expresidente tiene algunos problemas obvios. Los juicios, especialmente los civiles, habrían supuesto un duro golpe para sus arcas. La semana pasada, finalizó un acuerdo de 91,6 millones de dólares en su demanda por difamación contra el escritor E.J. Jane Carroll al prometer una cuenta de inversión en Charles Schwab para el gigante de seguros Chubb. Incluso el grupo de abogados del tribunal del ex presidente estadounidense, llamados a resolver disputas civiles y penales, diluyó su patrimonio. Aunque Trump suele hacer alarde de su riqueza, su patrimonio neto proviene en gran medida del valor de los bienes raíces.

Caos en Mar-a-Lago

En febrero de este año, a Trump se le ordenó pagar 355 millones de dólares en ganancias obtenidas ilícitamente en un juicio civil acusado de haber inflado los activos del holding familiar (más de 3.600 millones de dólares anuales durante 10 años) para obtener condiciones más favorables de los bancos. Y compañías de seguros. También se le prohibió durante tres años administrar cualquier negocio en el estado, un año más que sus otros dos acusados, Donald Jr. y Eric, quienes tendrán que pagar cada uno una multa de 4 millones de dólares. El ex presidente estadounidense apeló la decisión del juez Arthur Ergorun y ahora tiene hasta el 25 de marzo para depositar más de 450 millones de dólares, de lo contrario la fiscal de Manhattan, Letitia James, podrá ordenar la confiscación de sus bienes.

La villa de Mar-a-Lago también se incluyó en el ajuste de sobrevaluación de bienes raíces en los estados financieros. El fiscal general acusó a la Organización Trump de inflar el valor de la propiedad, valorándola como una residencia privada en lugar de un club (para clientes adinerados), a pesar de que los jueces dijeron que había restricciones para su uso como vivienda. En el Documentos de defensa Precisa que el Tribunal Supremo fijó el valor del complejo de Palm Beach en “entre 18 millones de dólares y 27,6 millones de dólares”, acusando a Trump de “sobrevalorarlo en al menos un 2.300 por ciento en comparación con el tasador” del condado de Mar-a-Lake. Según el abogado del ex presidente, “La Oficina del Tasador del Condado de Palm Beach ha confirmado que la tasación del especialista 'no refleja, sin embargo, el valor de mercado'”. Pero no parece haber habido una evaluación precisa y definitiva del valor de la propiedad, que a lo largo de los años se ha convertido en la casa principal de Trump.

Trump lo compró en 1985 por unos 10 millones de dólares.

El propio Tycoon ha confirmado en varias ocasiones que el valor del complejo rondará los mil millones de dólares. Se trata de una cifra – si queremos – 4 veces superior a la de Villa Certosa Buen chapuzón Silvio Berlusconi, cuyo valor económico fue cuestionado por muchos. Pero en el exterior, según se informó AP, los mismos agentes inmobiliarios de Palm Beach, especializados en propiedades de alta gama, coinciden en que el análisis financiero examinado por el tribunal no refleja el valor de la residencia. “La Isla Feliz de Trump” se extiende sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados de terreno, incluye más de 120 habitaciones y, según los jueces, debía archivar documentos clasificados como… extremadamente confidencial, Playa privada, salones de baile, campos de golf, piscinas, refugios antiaéreos. Fue construido en 1927 por la heredera del grano Marjorie Meriwether Post, quien tras su muerte lo ofreció al gobierno federal como casa de invierno para los presidentes de Estados Unidos (no fue utilizado por Richard Nixon, Gerald Ford y Jimmy Carter). En 1981, el gobierno lo vendió a la fundación del propietario anterior y cuatro años después Trump lo compró por unos 10 millones de dólares. Sobre este último punto, los abogados del expresidente utilizaron su influencia para atacar la decisión del tribunal, específicamente el significado histórico de Mar-a-Lago: “La Corte Suprema ni siquiera lo consideró una propiedad separada por su historia, su arquitectura y su estatus histórico”. Sus acabados y características, además de su ubicación única y distinguida en Palm Beach”.

Del alojamiento al club privado (y viceversa)

En la década de 1990, el promotor, incapaz de cubrir los elevados costes de mantenimiento, sugirió a los funcionarios de Palm Beach que subdividieran la propiedad en edificios de apartamentos. El plan de construcción fue rechazado, hasta que en 1993 le adjudicaron el proyecto de transformar la villa en un club privado, dándole dinero en efectivo para su mantenimiento. Para el condado de Mar-a-Lago, el valor fiscal del complejo se determinó en función de sus ingresos netos anuales como club (500 miembros, tarifa de entrada de $500,000) y no en relación con su valor como vivienda. Un portavoz de la Oficina de Impuestos dijo: “Los clubes privados rara vez se venden o construyen, lo que hace imposible determinar sus tasas impositivas comparándolos con propiedades similares”. El caso es que la cifra estimada por Trump, según el Fiscal General, no tendrá en cuenta las restricciones impuestas a las escrituras relativas a su uso exclusivamente como club y no como vivienda privada. Para los abogados del ex presidente, leemos en los documentos, no existe “ninguna prohibición sobre el uso y valoración de Mar-a-Lago como residencia privada ni el hecho de que su uso como club aumente su valor”.

