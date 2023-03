Ndombele sorpresa? Jadea con el Playmaker en Lobo

“No debemos reaccionar, debemos responder cuando cometemos un error. No nos equivocamos con la Lazio en cuanto a la situación y solo faltaba el resultado”. Luciano Spalletti en la conferencia Defiende a su equipo tras la eliminatoria con la Lazio, en la víspera del partido ante el Atalanta, un rival que no es fácil de afrontar y al que el Napoli deberá superar para retomar su marcha triunfal hacia el gran gol: “La Lazio juega con un pañuelo , con una buena explicación de cuándo acortar la línea y cuándo evadir y usar la cobertura de espacios con la masa del equipo, mientras te llega el Atalanta, los espacios entre las secciones serán más amplios y tendrás que crear los espacios. Analizando a Spalletti quien claramente no quiere escuchar habla de los próximos partidos: “Siempre hablamos de futuros partidos, lo he dicho muchas veces que no funciona así para nosotros, los jugamos simultáneamente. No lo hacemos”. tienen el supuesto de poder manejar el torneo como si fuera un trámite o un obstáculo para otros partidos más importantes, el obstáculo ahora solo es el Atalanta y son muy fuertes por muchas razones. Ay de hablar no solo de formalidad, sino también de un desnivel o llano que sigue el ejemplo de la excelente trayectoria de los italianos en Europa: “¿Scudetto? Solo será posible pensar en él cuando no haya otro equipo en posición”. donde podemos jugarlo Aún.” Hay muchos partidos de nivel, hemos visto la calidad que hay en Italia a pesar de lo que digan en la comparativa europea, y eso dice mucho de las dificultades para llevar el resultado a casa. ”

Antecedentes y estadísticas

Históricamente, y también por características, el Napoli sufrió mucho más con el Atalanta que con la Lazio, que salió victoriosa de Maradona en la última vuelta. De hecho, el conjunto napolitano solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos en casa contra el Atalanta en la Serie A (un empate, dos derrotas) y superó la fase de eliminatorias la temporada pasada, pero no pierde dos seguidos desde 1997. Jugadores del Bérgamo Sin embargo, no lo parece.Excepcionalmente: el Atalanta no ganó en los últimos tres partidos de la Liga italiana (1 empate y 2 por nocaut) y no marcó en los dos últimos partidos: recién en 2018 lo logró. ni siquiera marcar en tres partidos seguidos. factor de pelota muertaNapoli es el equipo que más goles ha marcado de tiros de esquina (13) en las 5 mejores ligas europeas, mientras que Atalanta se encuentra entre los seis primeros en la clasificación de la Serie A, recibiendo la mayor cantidad de goles de tiros de esquina (5). Pero ojo con el inicio de la segunda parte del AtalantaMarcó el 31% de sus goles (13 de 42) en la Serie A en los primeros 15 minutos de la segunda parte: marcó en porcentaje y en términos absolutos, seis goles más que los siete del Napoli, que también marca mucho de puntos

Lo último en Nápoles

Spalletti debe dejar caer a Raspadori y Lozano que siguen en su mejor momento, así como al descalificado Mario Rui. Así forzó la defensa Oliveira, con Kim, Rahmani y Di Lorenzo y en ataque Trident Politano (favorito sobre Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. Las dudas están relacionadas con el corredor e Letras de Ndombele Lo despidieron en una disputa (con el propio Elmas) por un lugar, posiblemente en lugar de Zielinski, con Anguissa y Lobotka confirmando. Por lo demás, Spalletti correrá el esfuerzo con los cinco cambios en función de la progresión del partido.

Lo último en Atlanta

Gasperini no cuenta con Hatibore ni los Copminers, pero recupera a Scalvini y Zappacosta. Este último también podría actuar desde el inicio recuperando su lugar a expensas de Ruggeri mientras que en defensa, Toloi, Palomino y Djemcetti deberían formar un trío defensivo que podría permitir a Scalvini ubicarse en el centro del campo junto a De Roon. De esta forma, Ederson, el centrocampista ofensivo fantasma, se convierte en una solución (también para proteger a Lobotka) detrás de Hoglund y Luckmann.

Nápoles – Atalanta – Sábado 11 de marzo, a las 18 h

Nápoles (4-3-3): Merritt; DiLorenzo, Rahmani, Kim, Oliveira; Anguisa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. bandadas de spalletti

Papeletas: Ndombele-Zielinski 55%-45%, Politano-Elmas 60%-40%

atlanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino y Djamseti; Zappacosta, De Rhone, Scalvini, Mahle; Ederson. Hoglund, Luckman. todos

Votos: Zappacosta-Ruggeri 55%-45%, Ederson-Pasalic 55%-45%

mandarColombo (Berti Colarossi, IV: Duvere, VAR: Valerie, AVAR: Abisso)

donde rastrearlo – Live TV en DAZN, Live Radio en Kiss Kiss Italia y Live Text en Tuttonapoli con una amplia cobertura antes y después del partido en Tuttonapoli.net