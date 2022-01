Natalie Caldonazzo nos cuenta su amor por Troisi: ‘Era increíblemente humilde’

Natalia Caldonazzo Brindó momentos de gran emoción a los espectadores durante el episodio del lunes por la noche de Big Brother Vip. Sobre Alfonso Signorini, la corista revivió los últimos meses de la historia de amor con ella Massimo Troisi: “Cuando estaba cerca de él, se podía escuchar ese timbre metálico y me explicó que era su corazón. Se detuvo durante un partido de fútbol en San Giorgio Cremano y todo el estado pagó su viaje a la Operación Houston. Me dijo que deberíamos ir a Los Ángeles para hablar con el encargado del cartero y luego hacer un chequeo en Houston”.

Natalie Caldonazzo continuó: “Durante las dos primeras semanas parecía haberse recuperado, mientras que después del examen, el médico le sacó una verdad muy difícil, diciéndole que su corazón tenía sesenta años y que tenía que ser operado de inmediato, allí o en Italia. Él optó por hacerlo allí, la operación no salió bien y nos quedamos un mes en el hospital. La operación no salió bien, los médicos me dijeron que necesitaba un trasplante, pero traté de tranquilizarlo, diciéndole que volveríamos pronto, pero que nunca pudimos subir a este avión. Lo hicimos un mes y medio después, usando cilindros de oxígeno y él quería obstinadamente hacer esta película con su corazón. Una película que lo mató en cierto sentido”.

Al final, la corista no pudo contener las lágrimas: “El último recuerdo que llevo dentro es celebrar mi cumpleaños el 24 de mayo, unos días antes de su muerte. Cayó en una depresión tan profunda que fue difícil sacarlo de ella. Me dijo que una persona deprimida es como un preso con la puerta abierta. Falta Massimo como ser humano, como alguien que siempre se apunta a sí mismo, burlándose de sus debilidades. Era increíblemente humilde y al mismo tiempo arrogante. No creo que me extrañes solo a mí, pero falta un ser humano así en el mundo”.