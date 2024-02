“Narcos miedo a la fiebre”

Tuvieron lugar en el interior de la funeraria Núñez Banuet Oaxaca En México Muy confidencialmente, el pasado 30 de enero, funeral. Treinta y cinco años Favaro Veneto (Venecia) Pamela Godardini . Sólo unos pocos familiares y amigos pudieron darle el último adiós a la niña. Asesinado por las drogas Juntos Compañía Juan Yair Valdez Ruiz de 29 años el pasado 27 de enero: Realmente nunca se difundió la noticia de que la celebración fue organizada un día antes por la familia de su exmarido y padre de sus 2 hijos, Roberto Álvarez. La prensa local y Álvarez los tendrán al mismo tiempo Evitó dar la invitación. A los amigos y conocidos de la niña. El ritmo de las celebraciones hace que la policía no investigue más el caso, pero no se descarta la devolución del ataúd a Italia.

“Aquí mandan los narcos”

“quién soy Como un hermano Para Pamela, me enteré de este funeral recién al día siguiente – dice el dueño del restaurante Cayoco Brian Cárdenas – Me enteré de que la mataron dos días después del incidente. Cualquiera que no conozca México debería conocerlo aquí. Los narcos mandan, cualquier evento con su firma debe ser silencioso, los periodistas deben estar tranquilos y la gente debe saber mantenerse alejada de ellos sin hacer preguntas. Por esta razón el Primer artículo Con su obituario publicado 2 días de retraso“Por eso se organizó apresuradamente su funeral y nadie fue avisado.” Detrás del doble asesinato ocurrido en el centro de la ciudad de Ocotlán de Morelos 21 mil personas En la región de los valles centrales de Oaxaca, en el sur de México, el trasfondo del crimen organizado especializado en el narcotráfico puede ser en realidad un ajuste de cuentas.