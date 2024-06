Naranja mexicana o soja

Disponible como planta pequeña en jardines. verde El Choisya ternata De México, familia. Rudáceas y se convierte en un tiempo Arbusto redondeado de menos de 2 m de altura. . El Hábito extendido El Forma suave Y esto Hojas verdes fragantes De colores brillantes y firme al tacto, conviértelo en una planta. muy decorativo Y el paisaje, aunque poco utilizado. El flores Muy fragantes, se abren en abril-mayo y son blancas; Se desarrollan en las axilas de las hojas. En la parte terminal de las ramas, e Se recogen en corimbos. , abundante en sumidades floridas que cubren buena parte de la vegetación. A pesar de su nombre, la planta de la naranja mexicana no produce frutos.

Información e intereses

Cualquiera que quiera comprar soja en el vivero debería querer Plantas vigorosascon Hojas de colores clarosPero no amarillo, ya que Sin follaje pequeño ni áreas desnudas.. Comprueba que la planta no haya envejecido en maceta, para que las raíces no sobresalgan de los agujeros del fondo del recipiente.