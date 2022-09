Nápoles, Spalletti: ¿Osimene? Hay simeone y raspaduri. Ndombelé Ok en el 4-3-3, nunca había visto a ‘Maradona’ así’ | Liga

Técnico Nápoles Luciano Spalletti Presente el Desafío del Mañana en La Spezia:

¿Es una apuesta que Napoli-Spezia se defina tan valioso como Napoli y Liverpool debido a las dificultades con Lecce y los equipos de menor rango?

“No, dice lo correcto. Al contrario, nos muestra cuál debe ser el objetivo. No solo debemos centrarnos en el nombre del oponente para ponernos hermosos, sino que debemos ganar y anotar 3 puntos además del nombre”. del oponente Saber ganar una carrera, aunque sea prestigiosa, significa hacer las cosas bien durante 100 minutos, porque ahora duran 100 minutos, pero escribir páginas importantes y tener ambiciones de ser cuarto, que es ambicioso en nuestro campeonato, es significa hacer las cosas en el camino, lo que hace la diferencia”.

¿Estás preocupado por Osimhen? ¿Estás pensando en quién lo reemplazará?

“Me atengo a la nota oficial, lo siento, pero esto es algo que puede pasar y meter en el presupuesto, tenemos elementos igual de fuertes para sustituirlo. Para el papel de Simeone o Raspadori… Será uno de ellos, para sea ​​más preciso, tenemos que esperar mañana. Así es como funciona en los partidos cerrados, hay que tomarse su tiempo, pero ambos son buenos”.

Algo cambiaría Guti para atacar de fondo en el Napoli. ¿Simeone y Raspadori también son posibles juntos?

“Lo respeto, lo conozco muy bien, sé cómo se prepara para los partidos, sé el fútbol que juega, ya lo hemos visto, lo ha hecho bien en todos los sentidos. Si analizas los últimos partidos, puedes ver que es bueno creando intensidad sobre el humano, para empezar fuerte al contraataque con estos dos planteles completos que siempre crean dificultades, no se que organizara, pero debemos saber que lo que paso el año pasado es algo que puede volver a pasar si no somos perfectos. Golpeo el juego, pero hay una oportunidad Suficiente y por lo tanto no debemos darle ni una oportunidad, tenemos que ser perfectos. Son 3 puntos clave iguales, como cuando jugamos con un famoso equipo. Somos ambiciosos y tenemos que ir más allá del oportunismo de la confrontación con las luces”

¿Esperas el mismo Napoli que se vio con el Liverpool?

“Sí, cultiva un carácter en el curso, los partidos nos lo dirán. Siempre tratamos de pensar así, incluso cuando jugamos contra el Barcelona, ​​y perdimos por muchos goles, pero ¿esa fue la actitud equivocada? Sugiero algo y sale mal, me equivoco, cuando propongo algo que no te conviene y está bien, te equivocas. Pero al 3′ encajamos mal un gol en ese córner. ¿Lo mismo? ¿Lo vamos a lograr? alto? Todo el mundo dirá ahora que sí. Construimos 2-3 goles agarrando el balón al comienzo del movimiento. Nuestro camino está claro, entonces en nosotros para ver si lo logramos porque hay quienes evaden la presión”.

Más allá de los hombres, ¿es posible cambiar el sistema? ¿Ndombele en el 4-3-3 del centrocampista?

“Para los que tenemos, la premisa es jugar 4-2-3-1 aunque Zelensky o Elmas jueguen 4-3-3 aunque estén Raspadori y Simeone, vamos de ahí, el centrocampista ofensivo Raspadori puede hacer detrás del delantero. ., ese que empieza de centrocampista y termina detras del delantero y ataca a la defensa con Osimhen, no cambia mucho. Ndombele ha hecho los dos roles, le pueden preguntar por los dos. Mejor, esta dentro del grupo, bromeo y haciendo todo lo que hacen los demás, aceptando las decisiones con agrado, Muestra jugadas de calidad de vez en cuando, huecos porque muchas veces mira de frente y no demasiado cerca”

¿Qué tan satisfecho está con el progreso de Rahmani Kim?

“Estoy satisfecho, también aceptaron el hombre contra hombre al final de los partidos y luego no solo en el escenario defensivo sino también inmediatamente intentan dar un verso al comienzo del trabajo, ayudar a sus compañeros a dar la pelota realmente limpia y evitar en un duelo para limpiar el balón.Es la solución a todo.Si juegas bien desde el principio te resulta más fácil en el otro lado.

sobre la velocidad de rotación.

“Necesitamos llevar esta victoria a casa, luego se presentarán otros argumentos. No quiero arrojar agua al fuego para ocultar algo, la probabilidad es alta, estoy tratando de decir que necesitamos este personaje”. esa voluntad de cambiar el color de las camisetas, si mañana al despertar siguen viendo rojo, tendrán camisetas blancas y otra actitud, entonces habrá que tener calidad para adaptarse al partido y al clima que definitivamente será diferente , difícil encontrar ese clima, en dos que no he visto en años Nuestra actitud hará la diferencia Mañana es la oportunidad perfecta para demostrar que siempre queremos ser como somos, es mañana Hablamos de construir consistencia en actuación, es mañana”.

Con el Liverpool le dio media hora a Zerbin que respondió con su personalidad, ¿cuál es su satisfacción? ¿Será también una oportunidad para Gaetano?

“Sí, hasta Gaetano de esos fideos de allá, tienen los ojos puestos en los operadores del mercado, lo pidieron pero decidimos quedárnoslo, entonces tenemos nuestras intenciones y motivarse después de un partido en el que no jugaron. La posibilidad está ahí, Zarbin la aprovechó enseguida, hizo un buen trabajo en su entrada. Gaetano tiene una calidad extraordinaria y nos hará sentir cómodos, en momentos en que tengamos otros disponibles y él tendrá que pisar el freno, pero él sabe cómo hacerlo”.

Dijo que no había visto a un Maradona así en dos años. ¿Qué quieres decir para mañana? El pre-show va muy bien.

“Espero que los jugadores sepan devolver ese programa que quieren ver, siempre se va de ahí. Soñé en estos dos años que un día se volverían a enamorar de repente, al final del partido lo vi y Tengo confianza en el futuro. Tener el entusiasmo de la afición puede ayudar mucho a un equipo joven”.

¿Qué nos puedes contar del partido de Champions? Campeonato de Escocia suspendido, ¿ha recibido alguna señal de la UEFA?

“Nada, sin contacto, nos atenemos a lo que sabemos y vamos directamente a estar listos el martes, de lo contrario cambiaremos, pero por ahora pongamos eso en práctica. La carrera puede decirnos que comenzamos el gran Napoli en agosto y terminará en mayo. De llegar a él. No es un partido lo que cambia el futuro de tu carrera, sino lo que sucede de un partido a otro. De la manera correcta, pero todavía tenemos que ver al gran Napoli durante tantos partidos. .”

Sobre jugadas preparadas en los entrenamientos y vistas en el campo.

“Los goles siempre son el resultado de la calidad de las jugadas, y luego al final de la primera parte se dijo algo y se volvió a ver. Marcar un gol, entonces si metes un balón ahí de repente, es parte de las características de Anguisa”. y la metió y no la pasó Simeone. Esos son los momentos, mete el balón adentro. Y no te pases de la raya”.

Sobre la emoción de Simeone que conmocionó a todos. ¿Hacer las paces con el fútbol? ¿Y cómo estás?

“Crear un equipo joven como este es por esas intenciones, que quieran expresarse, divertirse, y eso es bueno para el fútbol, ​​para nosotros, pero también para que él esté ahí y sepa que en base a su actitud puede agotarse. sus sueños y puede ser útil para el equipo. El conjunto. Estoy bien, gracias”.

¿Un fuerte deseo de volar en las alas del entusiasmo, confirmando a Lobotka, Anguise o Zelensky? ¿Y qué nos dice sobre el crecimiento de los polos?

“Digamos que hay muchos pases, manejan el 70% de las posiciones de juego en ambas fases. Fueron muy buenos en cuanto a recuperación de balón y calidad de regate, y yo tenía pocas dudas sobre Zelensky. Es un jugador que es conocido por sus cualidades Eso, lo que dijimos en el retiro Lo hizo bien, armó 10m de espacio jugando en un nivel más bajo, pero el ataque en la línea sigue ahí a menudo, por lo que no cambia mucho, aunque es algo que se imagina y muchas veces todavía le da la espalda. Tener mayor amplitud de movimiento le da beneficios, el año pasado también hizo un buen trabajo como centrocampista porque tiene mucha distancia. ¿Portero penal? En estado anímico, este es más fácil Segundo, Osimin quería golpearlo, estaba tranquilo, era difícil ir a buscarlo, estaba convencido y él es quien los tiró de manera diferente en el pasado.

¿También hay espacio para Sirigu en los torneos a pesar de que Merritt lo está haciendo tan bien?

“Primero que nada, nos gustaría tratar con alguien como él, es alguien que tiene mucho carisma en el vestuario, además de ser un gran portero. Despierta a todos los que están delante de él. No sería difícil sacar provecho de sus cualidades, pero hasta ahora dije que era confuso ser dueño de Two, dejemos a Alex en paz, o él dice que no es ahora que yo soy el dueño (risas, Ed)”