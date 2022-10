Musk y textos para pelear con el CEO de Twitter Agrawal: «¿Qué has estado haciendo esta semana? No tiene sentido hablar contigo”.

Mensajes difundidos entre el fundador de Tesla y el CEO de Twitter: desde la comprensión en las primeras horas hasta el tweet (de Musk) acelerando las relaciones, hasta la ruptura final

Nueva York – Elon Musk: “Tengo muchas ideas, pero avísame si me estoy esforzando demasiado. Solo quiero que Twitter sea extraordinario”.

Parag AgrawalCEO de Twitter: “No puedo esperar a saber de ellos. Te diré cuál puede funcionar mejor.

Almizcle: “Genial. Me gustaría comprender mejor cómo funcionan algunos de los aspectos técnicos de Twitter. He estado escribiendo software durante veinte años e interactúo mejor con ingenieros que hacen trabajo de programación que con gerentes de programas que tienen un MBA”.

Agrawal: “Claro, la próxima vez que hablemos, trátame como ingeniero y no como director ejecutivo”.

Musk: Honestamente, odio los deberes administrativos y creo que nadie debería ser el jefe de nadie. Me encanta resolver problemas técnicos para el diseño de productos.”

Agrawal: "Maravilloso, nos vemos mañana".











































































































y el 7 de abril Finalmente, Musk, quien gradualmente compró el 9% de la participación de mercado de Twitter, accedió a unirse a la junta directiva de la empresa.

Sabemos cómo terminará: la armonía pronto se romperá, Musk se convierte en control hostil$ 44 mil millones para controlar Twitter. La empresa primero se atrinchera para negarse a mantener, luego acepta la oferta. Pero en ese momento, con los mercados cayendo en picado y las empresas tecnológicas perdiendo entre un cuarto y un tercio de su valor, El fundador de Tesla ya no quiere comprar Twitter: Afirma que su oferta ya no es válida porque la empresa le dio una imagen incorrecta de su situación, en particular con respecto a la cantidad de cuentas falsas, que con frecuencia se subestiman. Twitter juzga infundadas las objeciones de Musk, confirma la aceptación de la oferta y pregunta a la corte El hombre más rico del mundo está obligado a cumplir su compromiso. READ Italia y el desafío de conciliar nuevos aerogeneradores con belleza antigua - Corriere.it

En dos semanas, el 17 de octubre, comenzará frente a la Corte de Delaware El proceso que tendrá que resolver el caso.

Ahora se suma la información conocida hasta ahora sobre el caso, en especial las publicaciones en Twitter. Los mensajes privados que intercambian los héroes de la historia en esos días calurosos Y que los abogados de Musk, ignorando las objeciones del oponente, decidieron adjuntar sus documentos judiciales.

No hay novedades emocionantes, pero el intercambio de mensajes a bombo lo hace muy animado Cambio repentino en el clima, estados de ánimo y reacciones impulsivaslos desesperados intentos de reforma así como las preocupaciones sobre el futuro de Twitter que los otros protagonistas de la historia, desde Jack Dorsey hasta Larry Ellison, preferían expresar en privado.

El punto de inflexión ha llegado Menos de 48 horas después, el 7 de abril terminó con abrazos y besos..

Musk publica en Twitter la lista de las 10 personas con más seguidores en la red social, desde Obama hasta el propio Musk pasando por Justin Bieber y Cristiano Ronaldo, y apunta que la actividad en estas cuentas es muy limitada, pocas publicaciones nuevas y maravillas. : “¿Twitter se está muriendo?”

Es 9 de abril y unas horas después Agarwal responde Musk, famoso por no gustarle que le digan lo que debe y no debe hacer:: “Eres libre de preguntarte si Twitter se está muriendo pero es mi responsabilidad decirte que no está ayudando. La próxima vez que hablemos, les daré una imagen de cómo esto está causando confusión interna y perjudicando nuestro trabajo”. Luego espera, mientras tanto, ser convencido, gracias a la intervención de otras personalidades de Twitter, de su valor. “Pero aún no hemos llegado”, concluye. READ Dónde poner tus ahorros sin riesgo y evitar que todo el dinero invertido se convierta en humo

Pasa un minuto, y el almizcle responde seco:Pero, ¿qué hiciste bien esta semana? No me uniré al foro de Twitter: tiempo perdido. Haré una oferta para tomar el control de la empresa”.

El fin del estancamiento con Agrawal que Jack Dorsey, fundador de Twitter y gran patrocinador de la entrada de Musk en la empresa para revitalizarla, lo presentó como un gran ingeniero.

En los días siguientes, el presidente Brett Taylor y el mismo Dorsey intentarían reformarse, pero fue en vano. Musk está convencido de que el CEO es esclavo de los empleados de Twitter, incapaz de tomar giros decisivos. Dorsey organiza una reunión entre los dos que no termina bien y Musk le escribe a Dorsey: “Tú y yo estamos de acuerdo en la verdad: Agrawal es muy lento e intenta cortejar a las personas que siempre serán infelices sin importar lo que haga”. no trabajaremos juntos”.

Es un sello roto.