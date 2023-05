Mourinho tras Monza Roma: Chevy es el peor árbitro de su carrera. Practiqué con el micrófono.

Tras el empate en Monza, el técnico de la Roma declaró al árbitro la actuación de Chevy: “Es la peor actuación de mi carrera. No afectó el resultado, pero es técnicamente pobre y poco comprensivo. Entré al campo con un micrófono para protegerme”. …”. Luego agregó respecto a las lesiones: “Este equipo no tiene la capacidad de mantenerse en el lugar, y por eso estoy orgulloso de ellos y se quedarán con los muchachos hasta el final”. Monza 1-1 Roma: Goles y Resumen – Palabras de Palladino

allá Roma No logra reiniciar en Liga y pierde una cuota de Región de Campeones. En Monza acaba 1-1 y al final del partido José Mourinho Es un río desbordado, empezando por un rendimiento condicionado por numerosas lesiones: “Muchas veces la preocupación está directamente relacionada con tu estado físico y mental, cuando estás cansado pierdes la concentración, la coordinación motriz -explicó-. No es fácil. Hemos tenido gente con dificultades físicas en “La gente en el campo que lo dio todo, como Pellegrini, Mancini, Cristina. Gente al borde, pero juegan en el ADN de este equipo. Hay mucha gente que está luchando , algunos que aún no tienen la calidad para jugar a ese nivel”. El asiento ahora es prácticamente inexistente. Sabíamos que no era fácil, pero los muchachos hicieron lo mejor que pudieron.. Decir que la Roma merecía ganar suena más a una afirmación del técnico de la Roma, si dices que Monza lo merecía, quizá no sea cierto.

“Chevy es el peor árbitro de mi carrera” Luego el ataque a Chevy: “Este logro encaja con el peor juicio que he tenido en mi carrera. Y tengo muchas cosas malas. Creo que el árbitro no influyó mucho en el resultado, pero es difícil jugar con él: técnicamente terrible, desde el punto de vista humano, no es simpático, no crea simpatía con nadie, saca tarjeta roja. a un jugador que resbala porque está cansado en el último momento. Tuvo que darme la roja y volver a casa frustrado porque no me la daría porque no le di la oportunidad. Es un poco límite para este equipo: No tenemos el poder que tienen otros clubes para decir: “No queremos a este árbitro”.terminé de entrenar a veinte o treinta minutos del final porque sabía que de lo contrario me habría echado”.



“Entré al campo con el micrófono…” “Creo que la Roma debería crecer a este nivel -enfatizó Mo-, no tienen el poder de decir no quiero a este árbitro. Quería estar con los muchachos en el campo el sábado, para jugar contra un gran equipo”. como el Inter. Y me arriesgué a que me expulsaran. Reconozco que me metí en el Pitch con un micrófono: me protegí. Sin embargo, guardé silencio, aunque tengo muchas ganas de hacerlo, pero decidí no hacerlo porque tengo que estar con mis muchachos el sábado. Quizás mi equipo no esté contento conmigo pero me arriesgo. Con eso: Como club no tenemos el poder y a veces me parece que no tienen ni ganas de tener el poder. Lo digo sin problemas. Por favor, señor Rocchi, ya basta. Quiero otro, ya basta.



“No tenemos un equipo para quedarnos donde estamos, siempre estaré al lado de estos jugadores”. Hablando de las muchas lesiones, añadió: “Cuando tienes un equipo con 30 jugadores iguales, nunca tienes el problema de las lesiones musculares. 60 sustituciones por minuto, 70 sustituciones por minuto. Una vez juegas con Dzeko-Lautaro, otra con Lukaku”. -Corea eso no somos nosotros. Hay equipos que juegan una vez a la semana y no somos nosotros. Somos el único equipo que no tiene plantel para quedarse donde está. Estamos en semifinales de una competición europea. Jugamos una eliminatoria más contra el Salzburgo, que son dos partidos más, jugamos por los primeros lugares de la liga. Somos un equipo que hace algo que no tiene capacidad y luego vienen las lesiones. ¿Cuántos partidos jugó El Shaarawy antes de este año? ¿Cuántos fabricó Smalling? Es una acumulación, un agotamiento al extremo. Por eso estoy con ellos hasta el último minuto de esta temporada, se lo merecen. Es un gran honor trabajar con estos chicos”.



