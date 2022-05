Moscú se viste de rojo para el desfile del 9 de mayo – Corriere.it

desde Marco Amarisio, nuestro corresponsal en Moscú

Pruebas en el cielo, bares decorados con banderas y carteles: «Parece que pertenecen a los tiempos de la Unión Soviética». Lejos de la coreografía, la historia puede señalar el final de la “Operación Especial” y el comienzo de la “Guerra”, para conseguir más hombres y dinero.

Moscú, qué esfuerzo. Por la mañana, los aviones militares vuelan en el cielo.clonando la modulación en forma de Z, El carácter simbólico de una operación militar especial. Mientras tanto, el ejército ocupa la ciudad para los juicios nocturnos, dividiéndola en dos. Cada tienda recibió ahora el set de celebración, y los policías de Moscú les instaron, a darse prisa con la exhibición de carteles y fichas que parecían haber venido de la época de la gran victoria patriótica. “No habíamos visto tanta hoz y martillo desde Brezhnev”, dice Mikhail, un restaurador de Pushkinskaya que no nació hasta la época de la Gran Recesión de principios de la década de 1980.

No se trata de una tendencia a ahorrar, argumenta el Kremlin, sino de una ola de sobriedad debida al momento. Una operación militar especial no es una guerra, está prohibido llamarla así Putin podría declarar la guerra después de dos meses de lucha Algo completamente diferente a la posibilidad de una movilización general que su portavoz Dmitry Peskov descartó rotundamente. La misma persona que siempre estuvo el pasado 23 de febrero excluye rotundamente la hipótesis de una inminente invasión de Ucrania. Alternativamente, podría ser un paso intermedio, Formalización del conflicto en curso, lo que permitirá el uso de más hombres y recursos financieros.. Todo el mundo habla de ello, incluso la TV estatal, el 9 de mayo se ha convertido en una fecha de valor casi mesiánico . Aparte del espectáculo, los trámites burocráticos y las fotos antiguas de los soldados del Ejército Rojo entrando en Berlín.

Este año, hay ansiedad que no puede escapar a las inhibiciones de la opinión pública leal en el Kremlin. Tal vez solo se está calmando al declarar una pequeña victoria en el gran Día D. Algunas de las señales ya están allí. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ayer por la tarde hizo muchos sentidos. Anunciado frente a su equipo, retransmitido en directo por todos los canales posiblesMariupol está bajo control ruso, aparte de los “pocos restos nazis” que persisten en la planta de Azovstal. Estas son las mismas palabras que usó durante su reunión con Putin el 21 de abril. Tal vez insistan en Mariupol porque no hay nada más que celebrar. Los sitios web militares informados informaron que ese mismo día, Shoigu le dijo al presidente que no podía cumplir su promesa de conquistar las regiones de Donetsk y Lugansk antes del 7 de mayo.