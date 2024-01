Monk Scream, el emblema del dolor moderno

El Grito es considerada una de las pinturas más famosas del mundo y sin duda la obra más famosa de Edvard Munch. Es un pintor noruego cuyo nombre ahora es conocido por mucha gente sólo por esta única obra de la que pintó cuatro versiones entre los años. 1893 y 1910. A lo largo de su vida estuvo rodeado de muerte, sufrimiento y enfermedades mentales, y por ello aparecen en sus obras todos los sentimientos de dolor, paranoia y soledad que decía sentir.

80 años después de la muerte de Munch el 23 de enero de 1944, el grito se ha convertido, en cierto sentido, Código Este estado de ánimo (pero también una interpretación más trágica del mismo), y como tal, ha sido retomado y citado en numerosas obras de la cultura popular: desde la máscara del asesino en serie hasta la película de terror. Gritando a un bucle de simpsonsde una escena inolvidable en Mamá perdí el avión. A los emojis que ahora están muy extendidos.

Nació el 12 de diciembre de 1863 en Adalsbruck, cien kilómetros al norte de Oslo, entonces Christiania, Edvard Munch Fue el segundo de cinco hijos. El padre Christian Monk era médico. Su madre, Laura Bjollstad, tenía la mitad de su edad. Monk pasó su infancia en Christiania entre problemas de salud y una profunda educación religiosa. En 1868 su madre murió de tuberculosis y nueve años después, su hermana mayor, Johanne Sophie, hizo lo mismo. A Laura Katherine, una de las otras dos hermanas, le habían diagnosticado problemas de salud mental desde muy joven.

Munch comenzó a estudiar arte en 1881 y se interesó particularmente por el impresionismo y el naturalismo. Gracias a la influencia del escritor y filósofo anarquista Hans Geiger, posteriormente se acercó al simbolismo, que se caracterizaba por una mayor profundidad psicológica. En 1889 se fue a trabajar a París, una de las ciudades en las que pasó la mayor parte de su vida adulta junto con Berlín. En diciembre, su padre murió, dejando poco o nada para la familia.

Escribió en sus memorias que heredó el “germen de la locura” de su padre y que “la enfermedad, la locura y la muerte” fueron sus “ángeles negros” desde el día en que nació, como recuerda Sue Prideaux en sus memorias. libro El año 2005 está dedicado al artista. Monk tuvo y se cree que sufrió problemas de alcoholismo en su vida. Trastorno límite de la personalidadLo cual de vez en cuando le provocaba depresión, delirios de persecución, miedo al abandono y pensamientos suicidas.

Fue en este contexto que Munch empezó a utilizar el arte como herramienta para expresar su ansiedad.

El grito está inspirado en “un soplo de tristeza“, escribió en su diario, en un momento en el que “la vida le desgarró el alma”. Para algunos críticos fue un ataque de pánico, para otros una mera visión, pero el propio Munch lo explicó mejor en pocas palabras. Poema Que copió detrás del marco de la edición de 1895 de la obra:

Iba caminando por el camino con dos amigos / El sol se ponía / De repente el cielo se puso rojo sangre / Me detuve, exhausto, y me apoyé en el parapeto / Había sangre y lenguas de fuego sobre el fiordo azul oscuro y sobre la ciudad / Mis amigos siguieron caminando, y yo me quedé allí temblando Dolor / Y escuché un grito interminable pasando por la naturaleza