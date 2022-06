¡Monica Bellucci, la hija que tuvo con Vincent Cassel no es para nada lo que esperarías!

Monica Bellucci y Vincent Cassel dieron a luz a una hermosa niña llamada Deva, los dos han estado unidos por más de 17 años y han dejado su huella como una de las parejas más hermosas del mundo. Un amor arrollador que se ha quedado en los corazones de los fans y sigue siendo noticia a día de hoy. Su historia de amor fue difundida en las portadas hasta que terminó con su separación oficial en 2013. Se conocieron por primera vez en 1996 en el set de la película “El Apartamento”, no todos saben que en ese momento Bellucci ya estaba vinculado sentimentalmente con el actor Nicolás Varon. , la atracción entre ellos fue aún más fuerte y cuando estaba Hay un amor en la escena inicial, Monica, solo puede caer en los brazos de Kassel, ya que durante su carrera los dos filmarán ocho películas juntos, incluida la popular película “Pacto de los lobos”. Se casaron en 1999 en Montecarlo, en una ceremonia íntima y romántica.

Antes de despedirse, una de las parejas más queridas del mundo dio a luz a Diva Cassel. Hoy Diva es una hermosa chica que se embarcó en la carrera de modelo, siguiendo los pasos de su madre. La hija de Vincent y Mónica ya ha cosechado tanto éxito, que se ha convertido en uno de los rostros de Dolce & Gabbana. La joven de 17 años también participó recientemente en Vogue con su bella madre. Al respecto, Mónica Bellucci cautivó: “Le pregunté a mi hija por qué quería hacer esta sesión juntas y me dio una excelente respuesta: ‘Porque la última vez que nos filmaron juntas, estaba en tu estómago’. De hecho, en 2004, la bella actriz italiana había aparecido embarazada en Vanity Fair.

Diva, ahora uno de los rostros más buscados por las marcas de moda, para apoyarla en este debut profesional es toda su familia reconociendo un fuerte vínculo con ella: “Mi familia siempre ha apoyado mis elecciones, por lo que el modelaje no fue la excepción. Mis padres me protegen mucho y me ayudan con mi trabajo”. Y otra vez: “Me acerqué a este mundo cuando era joven, gracias a mi mamá y mi papá que siempre me llevaban a sus lugares de trabajo, pero entré a este hermoso e interesante mundo hace unos años, y fue cuando me tomé una toma de prueba en la que sentí la chispa, ahí fue cuando me di cuenta que quería ser parte de ese ambiente”.

Pero ahora no más chismes, ¿estás listo para ver cómo lucen hoy la hija de Monica Bellucci y la hija de Vincent Cassel? ¡Cada deseo es una orden!