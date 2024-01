Miles de personas en el Circus Maximus para el concierto. Blanco en el escenario con camiseta de Totti, y Laza y Micheline aplauden

Después de la ceremonia, el Grupo de Trabajo de la AMA

Hubo un total de aprox. Recogieron 20 toneladas de residuos. En las plazas y calles de la capital, influenciadas por los eventos organizados para celebrar la llegada del año 2024. En el Circo MáximoEn particular, Gustos Se formó un grupo de trabajo especial compuesto por: 150 operadores y 100 vehículos (Camiones, compactadores, cisternas, talleres móviles, barrenderos, descargadores de contenedores, barredoras, vehículos de transporte de residuos, etc.). ya ha comenzado Desde las 3 amLos trabajadores comenzaron a limpiar la zona donde se celebró la fiesta “Roma 2024 – Tú estás aquí”, y todas las calles y plazas afectadas por las celebraciones de la ciudad: desde Via del Colosseo y pasando por Dei Fori Imperiali hasta la plaza. España, Panteón, Janículo, Piazza Trilosa, incluso Via Veneto. En algunos casos también fue necesaria la restauración. Cajas vandálicasO al revés o utilizado para provocar incendios y petardos. Finalmente, en la zona del Circus Maximus las operaciones de limpieza finalizarán una vez desmantelado el teatro.