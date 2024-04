Milán, no es sólo el fracaso de Pioli: de Theo Hernández a Leao, ¿dónde estarán los mejores jugadores?|Primapagina

fracasar. Sin apelación. todos. Sí, porque en las horas inmediatamente posteriores a la debacle de la Roma, que acabó con los últimos sueños de gloria, estaban las últimas esperanzas de concluir una temporada ya próspera el otoño pasado, con la eliminación de la Liga de Campeones y el colapso del torneo. La larga fuga del Inter ha comenzado y han dejado entrever que se caracterizará por el anonimato. Las críticas se centraron exclusivamente en Stefano Pioli. El único superviviente de la revolución del verano de 2023destrozando a dos figuras centrales del ciclo rossoneri del técnico emiliano, como Paolo Maldini y Frederic Massara, y a un mercado ambicioso e innovador, Ciertamente la última oportunidad para convencer al club de reafirmarse fue aprovechada de la peor manera posible, pero eso no puede ni debe centrar la atención en las responsabilidades de los demás. Principalmente se trata de futbolistas, Tampoco llegaron nunca a la ronda eliminatoria con la Roma, lo que puso de relieve sus limitaciones estructurales. Sobre todo en la mentalidad.

desastre olímpico



decepcionante Si es cierto que cuando las cosas se ponen difíciles, comienza el juego difícil, Los supuestos mejores jugadores del Milán guardaron silencio. Esta vez también. Lo que pone en serias dudas hasta qué punto ha llegado este proceso de maduración, que no puede basarse en el simple entusiasmo y la furia competitiva que motivó la conquista del título de la Serie A de 2022. Davide Calabria, Fikayo Tomori, Ismail Bennacer y Olivier Giroud forman parte del núcleo fundador de un grupo capaz de desafiar todas las expectativas en dos años, a los que se suman aquellos coches especialmente diseñados que deberían haber dejado pasar los años. Satán Aumentar las ambiciones y consolidarse como una realidad ganadora en Italia y capaz de competir también en Europa. En cambio, Mike Maignan, Theo Hernandez, Rafael Leao y Christian Pulisic han desaparecido por el momento, absorbidos por una forma general que no puede atribuirse exclusivamente a las estrategias de juego y a las estrategias de comunicación nada convincentes de su entrenador. Especialmente para aquellos que forman parte del Milan desde hace mucho tiempo, la impresión que uno tiene después de la derrota en el Olímpico es la de enfrentarse a excelentes jugadores que han vivido durante mucho tiempo protegidos del aura atractiva de las personalidades cautivadoras de Ibrahimovic y Maldini. Incluso Pioli fue el primero, pero tuvo dificultades a la hora de subir el último escalón.

Todos los errores de vinculación



Problema de cabeza – Se hace difícil hablar de salarios de casi dos dígitos o de propuestas de ciencia ficción de los grandes clubes europeos si el nivel de rendimiento presentado nuevamente este año por los que se definen como campeones del Milán es tan insatisfactorio en los partidos que realmente marcan la diferencia. Seguramente será necesario empezar de cero, con un entrenador capaz de infundir nuevos estímulos y nuevas pulsiones emocionales en un grupo que ha dado, sobre todo desde enero de 2023, la idea de navegar por la vista en lugar de seguir un camino muy concreto. Pero también habrá que, sobre todo, intentar recrear por enésima vez la mentalidad adulta. un equipo Que el actual ciclo artístico y los grupos administrativos que se han sucedido en los últimos años sólo han podido recrear ocasionalmente, perdiéndose en el momento más bello. Estamos hablando de futbolistas pero la mayoría son hombres. Del verdadero Milán.







