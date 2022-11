Microsoft revela posible año de lanzamiento en documentos enviados a la agencia antimonopolio del Reino Unido – Multiplayer.it

Documentos enviados por microsoft Las pruebas antimonopolio británicas están llenas de información interesante, parte de la cual no solo está relacionada con la disputa con Sony PlayStation sobre Game Pass y Call of Duty y la adquisición de Activision Blizzard. En particular, en un extracto aprendemos que, según el gigante de Redmond, el lanzamiento de GTA6 Se puede arreglar para 2024.

“Se espera que el muy esperado Grand Theft Auto 6 se lance en 2024”, dice Microsoft en documentos enviados a la CMA.

El título de Rockstar se mencionó en el documento para demostrar que hay muchos títulos multiplataforma con mecánicas de disparos pesados ​​en el mercado y, según Microsoft, GTA y Red Dead Redemption 2 también entran en esta categoría. Todo esto es para explicarles a los funcionarios de la CMA que, incluso sin Call of Duty, las consolas PlayStation no permanecerían aisladas del mercado de los juegos de disparos, como le gustaría señalar a Sony.



El pasaje del documento se envió a CMA donde Microsoft habla sobre el posible año de lanzamiento de GTA 6

Sin embargo, Microsoft parece ser solo una predicción, por lo que nada oficial es firme. Dicho esto, nos gusta creer que el gigante de Redmond puede proporcionar estimaciones más precisas y concretas de GTA 6 que muchas de las fuentes de confiabilidad cuestionable que son tan populares en la red.

En cualquier caso, estamos a la espera de comunicaciones de Rockstar Games, que mientras tanto han asegurado que la filtración masiva de información de hace unos meses no ralentizó el trabajo en GTA 6.