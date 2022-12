Miami, Riad, Bangkok y Bahamas – Corriere.it

a Tomás Labette

Nueve etapas en las últimas semanas. Kunti lo ataca por incompatibilidad y lo reta

Reconstruir sus movimientos y contornear la búsqueda solo a las últimas semanas me da dolor de cabeza. De una parte del mundo a otra, de una parte de Europa a otra. Cualquiera que haya intentado pinchar al senador en el último mes y medio Mateo Renzi Puede que no haya tenido tanta suerte en el tren de alta velocidad que conecta Florencia con Roma. Alternativamente, tal vez en una gran terminal de aeropuerto internacional, hubiera sido más fácil encontrarlo frente a él y jugar al bingo.

Solo en las últimas semanasabordando la gira de negocios muy personal del ex primer ministro, y no necesariamente en ese orden, TUkiyo, Atenas, Miami, Riad, Bahamas, Zurich, Londres, Bangkok, Chipre. Tres de los cinco continentes, con viajes y facturaciones que se dieron en el último mes y medio, han aumentado las ventas anuales per cápita que han visto caer —declaración en mano— solo por el Covid. Es difícil decir con certeza la cantidad media percibida por partido fuera de casa, pero probablemente no estén lejos de la verdad quienes fijan la cantidad mínima por debajo de los cincuenta mil euros. En la última declaración de impuestos disponible (2021, en relación con las ganancias del año anterior) el líder de Italia viva reportó una base imponible de 488.695 euros, obviamente por detrás de Silvio Berlusconi pero también de Enrico Letta (621818).