“Mi hija también es líquida. Hoy nos enamoramos con pasión”.

Melina Mikuni reveló que su hija es una cuestionadora y que el tema no es tabú en absoluto porque suele hablar del tema con sus hijas y sus padres…

Melina Mikuni Reveló que su hija es cuestionadora y que el tema no es tabú en absoluto porque habla mucho del tema con sus hijas y sus amigas. Hoy, dice Mikuni, “ya ​​no nos enamoramos del sexo sino de la pasión”. Esto significa que según Mikuni, independientemente del género de la persona que tienes delante, son los sentimientos que sientes por esa persona los que te llevan a enamorarte.

Melina Mikuni habla de la fluidez de su hija

La actriz habla mucho con sus hijas Sofía y Agnesi, de 21 y 14 años, con su marido, Mauro Graiani.

Declara que la liquidez de su hija no es un problema. “No me siento nada mal, al contrario”, explicó en una entrevista con Chi Weekly.

Roma celebra la belleza con una fiesta exclusiva en el Palazzo delle Esposizioni

“Muchas veces me encontré hablando de esto con mis hijas y sus amigas. Hoy en día ya no nos enamoramos del sexo, sino de la persona y la emoción”. “También vi a una de mis hijas conectarse con el mundo masculino y femenino, “, revela Mikuni. “Finalmente, ya no se fija en quién eres y quién eres”. “Sino en lo que transmites, y eso lo aprendí gracias a ellos”.

Lee el artículo completo

en el mensajero