“Mi futuro después de la Copa América”

La combinación de entrevistas publicadas desde la retirada de la selección nacional en periódicos extranjeros produce a menudo declaraciones de cierto peso, que los campeones pueden rápidamente desmantelar, si no desmentir. No quedaban más que palabras Gleason Bremer Desde Brasil causó preocupación entre la afición Juventus: “para mí futuro? Leí sobre el interés de algunos equipos y Es bueno saber que me siguen clubes con una gran historia. Pero la verdad es Lo hablaré con mis agentes después de la Copa América. Ahora me estoy centrando en esto y lo dejaré en manos de mis agentes”. Habrá interés en Bremer Manchester unidoque parece centrarse más en De Ligt que en cualquier otra cosa.