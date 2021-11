“Mi ex lleva casi un año deteniendo a mi hijo en México. La he condenado, pero no he recibido respuesta. Que intervenga el Poder Judicial” – Sanremonews.it

“No he podido abrazar a mi hijo durante casi un año. Debería regresar con su madre en junio, pero Mi ex ha decidido quedarse en México. Durante cuatro meses no hubo respuesta a la denuncia ante la policía y el poder judicial. Quiero a mi hijo de vuelta ”. Son palabras Frustración Y aquellos en total frustración MP, joven padre de Imperia El que decidió dar una entrevista a nuestra revista para que pudiéramos Sensibilizar a las empresas, Así cambió la historia. Esta es la historia en la que nunca quiso vivir y se refleja en él. Sueño sin fin.

Hace cinco años tuvo un bebé con su ex esposa. El amor de su vida. Sin embargo, desde 2019, la relación emocional se ha estancado, pero para garantizar el bienestar de los pequeños, la pareja decidió seguir viviendo juntos. Sin embargo, en diciembre del año pasado, la mujer -una italiana de la misma edad- decidió ir Playa Carmen, En México, ella le pregunta dónde vive y sus intereses comerciales y que se lleve a su hijo con él. Deberían haber sido solo unos meses, pero en cambio El regreso aún no se ha producido.

“Me mostró el boleto de regreso. Dice, mi De hecho, deberían haber regresado a Italia el 12 de marzo. Pero eso nunca sucedió. Empezó a ponerme excusas una por una. No entiendo el motivo de esta no devolución e inevitablemente la relación se rompió. Ahora estamos en un punto llamado r realஇக்காட்டோ. En el estado vencido Pasaporte De mi hijo Solicito aprobación para renovarlo, Pero no deseo presentar esta solicitud a la luz de lo que está sucediendo y, Ella me dijo que registrara mi casa Propiedad De lo contrario, seguirá en México.

El joven padre se vio obligado a ponerse en contacto con la policía. Reporte Su ex socio secuestro de niños. La policía ha escrito todos los detalles de esta trágica historia, pero Hasta la fecha no ha habido respuesta del poder judicial. “Y mi hijo, Reflejos, El seguro médico ha caducado Y tuve que coordinar una denuncia contra mi ex desde julio pasado Recibí, Por carta del Ayuntamiento de Imperia, El registro de mi hijo en el registro de italianos residentes en el extranjero. Todavía me pregunto cómo es posible todo esto. No consiento, Aún no he firmado nada Esta solicitud fue enviada por la madre del niño al Consulado General de Italia en la Ciudad de México. Lo encontré Una situación absurda. Para cualquier acto, incluso el más trivial como entregar a otra persona para llevarla al jardín de infancia, tenía que firmar el documento. Me veo sin mi hijo, Porque sin posibilidad de que crezca Se me impide ser padre, Y con su palmarés en la lista de italianos en el extranjero. Todo esto es inaceptable y me pone muy triste “.

La situación también fue denunciada a la policía, pero Hoy todo esta tranquilo. Afortunadamente, el pequeño puede ‘verlo’ todos los días Videollamada, மா El miedo de los padres aumentará a medida que pase el tiempo. Esta es la única forma de tener una relación con su hijo. Separado por una pantalla estéril, Miles de kilómetros de distancia En indiferencia No realizado hasta la fecha por quienes tienen el deber de actuar. “Me dicen que la investigación está en curso – dice enojado. Pero, ¿qué investigaciones deberían hacer? Está claro que me quitaron a mi hijo: Yo estoy aquí y él está allí sin mi consentimiento. ¿Qué están esperando? ¿Están esperando a que mi bebé alcance la mayoría de edad? Usted pregunta. Teniendo en cuenta la paz, me vi obligado a mirar los periódicos con la esperanza de que la situación se alterara. Quiero a mi hijo de vuelta Crecer es mi derecho Y mi expareja lo ha encerrado en otro país sin mi opinión favorable “.

De hecho, el poder judicial no está organizado Durante todo este período a la mujer no se le permite quedarse con su hijo, ni se le otorga la custodia exclusiva del menor, tiene derecho a verlo en lugar del padre y, sobre todo, una parte de su vida. “Me siento impotente ante todo esto. cuanto tiempo tengo que esperar? Esta situación me está destrozando y lamentablemente tengo que decirlo Si esto le hubiera pasado a una mujer, habría creado un desastre. Pero nosotros, como seres humanos, también tenemos derechos. Como padres, tenemos derecho a estar con hijos. Lamentablemente no quiero ir a México, pero ¿qué voy a hacer? ¿Arrancarlo de los brazos de mamá? Mi hijo no quiere experimentar estas situaciones de lucha y no es digno de ello. Pero también merezco vivir mi vida en paz con él. Él irá a la escuela el próximo año y sabe si puedo ir con él. Usted pregunta, Por tanto, insto a las empresas a que intervengan y pongan fin a esta atrocidad.